Az inzulinrezisztenciával (IR) diagnosztizáltak, illetve a veszélyeztetett célcsoport számára indított valós idejű digitális vércukormérésen alapuló, hiánypótló programot az előző időszakban a megyeszékhelyi Change Center Életmód Központ. A Sepsiszentgyörgy önkormányzata által támogatott, a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház, illetve a Pro Vitam egészségügyi központ partnerségével zajló kezdeményezés célja, hogy személyre szabottan segítsék az inzulinrezisztenciával élők életmódváltását.

A programot kezdeményező Szőcs Enikőt, a Change Center alapítóját és vezetőjét mindig is érdekelte, hogy felméréseik során minél megbízhatóbb információkat gyűjtsenek, és azokra alapozva hiteles, személyre szabott tanácsokat nyújthassanak a hozzájuk fordulóknak. Mivel a személyre szabottság az elsődleges alapelv, olyan eszközöket, berendezéseket kerestek, amelyek ebben segítenek. Az évek során ezek közül többet maguk is kipróbáltak, és megtapasztalták, hogy használatuk révén sok értékes információ válik elérhetővé. Néhány év alatt megszületett a koncepció arról, hogy mozgással, tudatos táplálkozással összekapcsolva miként lehetne beépíteni ezeket az egyének életébe. Így született meg és indult el idén a Change Center által térségünkben elsőként alkalmazott, valós idejű digitális vércukormérésen alapuló CukorKontroll program, amely személyre szabott visszajelzésekkel segíti az inzulinrezisztenciával élők életmódváltását. Nem csupán adatokat mérnek, hanem segítenek azok értelmezésében, támogatják a hatékony, egyéni változást. Szőcs Enikő elmondta, az egyéni felméréshez korszerű, digitális vércukormérőket alkalmaznak, olyan orvosi eszközt, amelyet egészségügyben, illetve a cukorbetegséggel diagnosztizált személyek, ritkább esetben inzulinrezisztenciával élők használnak.

„Hiszünk abban, hogy ez az eszköz rengeteg információt nyújt, nem kizárólag a táplálkozás, hanem a sport és a stressz terén is. Hiteles képet, pontos adatokat szolgáltat arról, miként reagál az érintett egyén a különböző élelmiszerekre, a stresszre, a mozgásra, hogy bizonyos élethelyzetekben hogyan alakul a vércukorszintje. Mindezek alapján meghatározhatóvá válik, melyek azok a tevékenységek, lelkiállapotok vagy akár élelmiszerek, amelyeket kerülni kell, illetve amelyek nem okoznak gondot. Sokan a kenyeret, a glutént, a cukros ételek fogyasztását tartják problémásnak, azonban rengeteg olyan eset van, amikor teljesen más élelmiszereket nem tolerál a szervezet. Érdekes az is, hogy akár a mozgás és a stressz hatására is kialakulhat inzulinrezisztencia. Programunkban többen átestek már a felmérésen, és tapasztaltunk hasonlót, volt olyan résztvevő, akinél beigazolódott, hogy bizonyos témához köthető stresszhelyzet váltja ki esetében a nem feltétlenül ideális cukor-inzulin reakciót” – magyarázta Szőcs Enikő. Hozzáfűzte, a digitális vércukormérőket minden jelenleg futó projektjükben használják, és a továbbiakban is alkalmazzák majd.

A CukorKontroll program mellett a Change Centerben szintén az önkormányzat támogatásával valósult meg idén a több éve futó, jó eredményeket hozó Életmód Akadémia, illetve bevezették a kimondottan az egészségügyben dolgozókat megcélzó előadásokat, műhelymunkákat, edzéseket kínáló programcsomagot is. A prevenció, illetve a teljes körű életmódváltás mellett elkötelezett központ programjaihoz folyamatosan lehet csatlakozni, jelentkezés a Change Center Facebook-oldalán vagy a 0720 538 337-es, WhatsApp-üzeneteket is fogadó telefonszámon. (X)