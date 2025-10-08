Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Sztrájkőrség

2025. október 8., szerda, Belföld

Sztrájkőrséget tartottak tegnap 11 és 12.30 óra között a tanügyi szakszervezeti szövetségek az oktatási minisztérium székhelye előtt az oktatást érintő megszorítások miatt.

  Fotó: Facebook / Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret"
    Fotó: Facebook / Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”

A pedagógusok A tudás helyett betonba fektettek!, Megesküdtetek, hogy tiszteletben tartjátok az alkotmányt!, A rendeletetek visszaélés! feliratú plakátokat tartottak a magasba. A tanárok azért is elégedetlenek, mert a kormány elhalasztotta a korábban bírósági határozatokban megállapított bérkülönbözeteik legutóbbi részletének kifizetését. Vasárnap a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) közleményt adott ki, amely szerint a romániai oktatás az elmúlt 35 év „legsötétebb időszakát” éli a kormány első deficitcsökkentő csomagjának intézkedései miatt.

