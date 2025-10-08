Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A rezidensvizsga időpontja

2025. október 8., szerda, Belföld

November 16-án szervezi meg az egészségügyi minisztérium a rezidensorvosi helyekre és állásokra kiírt vizsgát, amely idén is a bukaresti, kolozsvári, craiovai, iaşi-i, marosvásárhelyi és temesvári központokban zajlik majd.

    Fotó: pexels.com

A rezidensvizsga lebonyolításának módszertana tegnap jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A tesztjellegű vizsga tételei egységesek lesznek a hat vizsgaközpontban, a jelentkezőknek négy óra áll rendelkezésükre a 200 kérdés megválaszolására. A sikeres vizsgához a kérdések 60 százalékára kell helyes választ adni.

