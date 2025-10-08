Nagy érdeklődéssel fogadta a lakosság a Sepsiszentgyörgyön másodszor meghirdetett Best of Sepsi kezdeményezést: az október 5-ig tartó jelölési szakaszban több mint 4000 szavazat futott be a bestofsepsi.ro oldalra, és így kialakult a döntősök névsora.

Az első kiadás során, 2023-ban 2700 szavazattal alakult ki a legjobbak listája, a szabályzat azóta csak apróságokban változott. Idén is kilenc kategóriában lehetett jelölni olyan személyiségeket, akik hétköznapi munkájuk során odaadást és emberséget is tanúsítanak, és minden kategóriában öt-öt személy jutott a döntőbe a beérkező szavazatok száma szerint. A következő szakaszban, október 20-a és november 2-a között a 45 döntősre lehet voksolni ugyanazon az oldalon. Íme a város hétköznapi hősei kategóriánként, ábécésorrendben, nem pedig a jelölések száma szerint:

1. eladók, vendéglátásban dolgozók (466 jelölés): Bajkó Ottilia Kinga (eladó, Flour Power), Böjte Éva (szakács, IndiVINO), Gumka Mónika (pultos, kiszolgáló, Színház Büfé, Vendelin), Molnár Róbert (barista, Robi Cafe, Sepsi Value Centre), Téglás Hortenzia (pincér, Follies Restaurant)

2. szolgáltatásokat nyújtó személyek (1179 jelölés): Andorkó-Boér Júlia (fodrász, Júlia Szalon), Crețu Boti (férfifodrász, Boti Crețu Studio), Gocz Orsolya (fodrász, The Beauty Empire), Im­reh Debora (szépségiparitermék-forgalmazó, Avon), Zimmermann Roland (férfifodrász, Zümi Barber Shop)

3. egészségügyben dolgozók (716 jelölés): Bartha Rita (asszisztens, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház), Dobra Árpád Szilveszter (asszisztens, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház), dr. Szabó Sándor (sürgősségi orvos, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház), dr. Szigyártó Ernő (nefrológus szakorvos, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház), Zsidó Szabolcs (klinikai dietetikus és táplálkozási tanácsadó, Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház)

4. művészek, kreatív és kommunikációs szakemberek (230 jelölés): Kovács Blanka (újságíró, szerkesztő, Sláger Rádió/Maszol), Rendi Sándor (előadóművész, Kapriccio), Sebestyén Ervin (újságíró, Székely Sport), Steigerwald Tibor (fotós, Mohos Fotóklub), Virág Endre és (posztumusz) Virág Imola (a Százlábú Néptáncegyüttes alapítói és oktatói, a Háromszék Táncszínház tagjai)

5. oktatók és nevelők (647 jelölés): Balla Enikő (tanárnő, Váradi József Általános Iskola), Buna Mária Magdolna (óvónő, Árvácska Óvoda), Domokos Zsuzsa Melinda (tanítónő, Váradi József Általános Iskola), Gászpor Melinda (tanítónő, Székely Mikó Kollégium), Tankó Blanka (tanítónő, Váradi József Általános Iskola)

6. sportolók, edzők (307 jelölés): Bács Rita (dzsúdzsucuzó, Berde Áron Líceum), Bara János (edző, Nomad Spirit), Imreh László (edző, SepsiTri Sport), Józsa Bianka (dzsúdzsucuzó, Art of Samurai Sportklub), Timaru Krisztina (úszásoktató, Román Vilmos Uszoda)

7. egyházi elöljárók, egyházközségi tagok (137 jelölés): Bucsi Zsolt Tamás (lelkész, református vár­templom), ft. Ilyés Zsolt (plébános, Szent József-plébánia), Incze Zsolt (lelkipásztor, Szemerjai Református Egyházközség, Sepsi Református Egyházmegye), Nagy Géza (pásztor, Sepsiszentgyörgyi Hit Gyülekezete), Végh Nimród (lelkész, sepsiszentgyörgyi Evangélikus-lutheránus Egyházközség)

8. a város biztonságáért dolgozók, aktivisták, önkéntesek, szociális munkások (180 jelölés): Bács Emese (alapító, Lab Életmentő Kupakok Egyesület), Kuti Katalin (rászorulókon segítő, Segítő Angyalok Egyesület), Pollák Kimi Krisztián (mentős, Kovászna Megyei Mentőszolgálat), Székely Szende (önkéntes, SMURD), Tóth Anna (a Szilvássy Carola Szeretetotthon lelkész-igazgatója)

9. egyéb kategóriák (223 jelölés): Cseh Zsófia (könyvelő, Reményke Kft.), Czimbalmos-Kozma Csaba (nyugdíjas, önkormányzati képviselő), Filip Mária (pszichológus), Makkai Péter (az Erdélyi Református Egyházkerület cigánymisszióért felelős lelkésze, a Diakónia Keresztyén Alapítvány fogyatékkal élők, gyermekjóléti és családsegítő ágazatának igazgatója), Szonda Szabolcs (a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója).

A győzteseket a november 15-ei díjátadó gálaesten jelentik be, a Tamási Áron Színházban 18 órától kezdődő rendezvényen a jelöltek mellett 150 városlakó is részt vehet előzetes regisztrálás után.