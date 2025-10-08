Eltulajdonított bankkártyával vásárolt, körözik

A rendőrség segítséget kér egy bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személy azonosításához. A sepsiszentgyörgyi kapitányság egy olyan személyt keres, aki egy elvesztett bankkártyát használt fel jogtalanul, és több vásárlást hajtott végre Sepsiszentgyörgyön és Brassóban, közölte szerdán a Kovászna megyei rendőrség.

A feltételezett bűncselekmények: talált tárgy eltulajdonítása, több alkalommal való jogosulatlan hozzáférés informatikai rendszerhez, valamint csalárd pénzügyi műveletek végrehajtása.

A nyomozás eddigi eredményei szerint egy sepsiszentgyörgyi férfi elvesztette bankkártyáját – egyelőre nem ismert körülmények között. A kártyát ezután egy ismeretlen személy használta fel, és több vásárlást bonyolított le különböző üzletekben Sepsiszentgyörgyön és Brassóban. Az ügyet még 2024 áprilisában jelentették a rendőrségnek. A nyomozók átnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és sikerült képeket szerezniük a feltételezett elkövetőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy az illetőt felelősségre vonhassák. Aki bármilyen információval rendelkezik, amely hozzájárulhat a személy azonosításához, kérik, vegye fel a kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi rendőrséggel a következő telefonszámon: 0729 980 589. (sz.)