Eltulajdonított bankkártyával vásárolt, körözik

2025. október 8., szerda, Közélet

A rendőrség segítséget kér egy bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személy azonosításához. A sepsiszentgyörgyi kapitányság egy olyan személyt keres, aki egy elvesztett bankkártyát használt fel jogtalanul, és több vásárlást hajtott végre Sepsiszentgyörgyön és Brassóban, közölte szerdán a Kovászna megyei rendőrség.

  • Biztonsági kamera felvételéből kimerevített kép. Forrás: Kovászna megyei rendőrség
    Biztonsági kamera felvételéből kimerevített kép. Forrás: Kovászna megyei rendőrség

A feltételezett bűncselekmények: talált tárgy eltulajdonítása, több alkalommal való jogosulatlan hozzáférés informatikai rendszerhez, valamint csalárd pénzügyi műveletek végrehajtása.

A nyomozás eddigi eredményei szerint egy sepsiszentgyörgyi férfi elvesztette bankkártyáját – egyelőre nem ismert körülmények között. A kártyát ezután egy ismeretlen személy használta fel, és több vásárlást bonyolított le különböző üzletekben Sepsiszentgyörgyön és Brassóban. Az ügyet még 2024 áprilisában jelentették a rendőrségnek. A nyomozók átnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és sikerült képeket szerezniük a feltételezett elkövetőről. A rendőrség a lakosság segítségét kéri, hogy az illetőt felelősségre vonhassák. Aki bármilyen információval rendelkezik, amely hozzájárulhat a személy azonosításához, kérik, vegye fel a kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi rendőrséggel a következő telefonszámon: 0729 980 589. (sz.)

Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-08 16:15
