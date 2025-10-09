Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A vajdasági Topolyán született szakember haláláról szerdán számolt be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Mezey György 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember 2020-ban az MLSZ Életműdíjában részesült.

Mezey György 1941. szeptember 7-én született, családjával hamarosan Topolyáról Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt. Edzői pályafutását a Bp. Spartacus együttesénél kezdte, már játékos korában. 1971-től a BVSC korosztályos alakulataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 évesen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, és bronzérmes lett a rendkívül fiatal gárdával.

A kék-fehéreket 1980-ig irányította, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett a felnőtt válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben, mindössze 41 évesen kapott mester­edzői elismerést. 1983-ban átvette a válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, Wales ellen Cardiffban és Brazília ellen a Népstadionban is. 1985 végén diadalmaskodott a londoni World Soccer Év edzője választásán.

A mexikói világbajnokságon gyengén szerepelt a magyar válogatott, ezt követően külföldre szerződött, két éven át Kuvaitban dolgozott. 1988-ban újra szövetségi kapitányi kinevezést kapott, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott. Finnországban dolgozott, majd 1990-ben, Kaszás Gábor tragikus halála után fél évre a Videoton edzője lett. 1990 és 1992 között a Kispest-Honvéd alakulatát irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját vezette. Később a Vasas (2000–2001), illetve rövid ideig az Újpest (2003–2004) edzője volt.

Közben irányította a magyar edzőképzést és rendszeresen dolgozott nagy tornákon a nemzetközi (FIFA), illetve az európai (UEFA) szövetség felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált. 2007 végén az FC Fehérvár szakmai igazgatója lett, majd 2009 nyarán kényszerhelyzetben a Videoton vezetőedzőjének nevezték ki. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010–2011. évi idényben megszerezte a klub történetének első bajnoki címét.