Védőoltás ingyenesen és fél áron

Az új előírások szerint az Országos Védőoltási Program (PNV) keretében 2025. október 1-jétől ingyenesen biztosítják minden 11–26 éves lány és fiú számára a méhnyakrák kialakulásában kulcsszerepet játszó humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinát, a 27–45 éves nők számára pedig a költségek 50 százalékát megtérítik – közölte az egészségügyi minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV elleni vakcina a háziorvos által felírt recept alapján szerezhető be a gyógyszertárakban. A védőoltást háziorvosok, epidemiológusok, gyermekorvosok és más olyan szakorvosok adhatják be, akik rendelkeznek oltóorvosi képesítéssel.

A HPV-nek több mint száz típusa van, ezek közül legalább 13 okozhat méhnyakrákot. Tudjuk, hogy a méhnyakrákos esetek mintegy 70 százalékáért a humán papillomavírusok közül két típus, a 16-os és a 18-as tehető felelőssé. Az oltás a szexuális élet megkezdése előtt alkalmazva klinikai vizsgálat alapján kiemelkedő, 93 százalék feletti védettséget nyújt a méhnyakrák kialakulása ellen, az azt okozó HPV típusoktól függetlenül – áll az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) nagyon sok kérdésre választ adó tájékoztató anyagában, melyből az alábbi hitelt érdemlő információkat is vettük.

A nők igen nagy százaléka esik át HPV-fertőzésen, de többségüknél mégsem alakul ki kóros elváltozás, illetve méhnyakrák. Ugyanakkor az erősen rákkeltő (pl. 16-os vagy 18-as) HPV-típussal történő fertőződés esetében átlagosan minden tíz ember közül egynél hosszú éveken keresztül észrevétlenül fennmarad a HPV-fertőzés a szervezetben – ez pedig magas kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából.

A vírus bejut a méhnyak felszíni sejtrétegébe, ahol ritkán akár évekig is megmaradhat anélkül, hogy bármilyen problémát okozna. Előfordulhat azonban, hogy különösebb közvetlen kiváltó ok nélkül a vírusfertőzés elkezd a sejtekben kóros átalakulásokat előidézni – ezt nevezzük rákmegelőző állapotnak. A méhnyakszűrés során nemcsak a daganatot, hanem ezt a rákmegelőző állapotot is fel lehet ismerni. Ha ez időben megtörténik, akkor az elváltozást sikeresen lehet gyógyítani. Ellenkező esetben (vagyis ha a kóros elváltozásból rosszindulatú daganat alakul ki) ez súlyos betegséghez és halálhoz vezethet.

A védőoltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, és ezáltal kivédjei a fertőzést. A HPV elleni védőoltás tehát képes megelőzni a fertőzést a vírus azon két típusánál, amelyek a méhnyakrákesetek mintegy 70 százalékát okozzák, és az egyéb HPV-típusok okozta rosszindulatú daganatok ellen is védelmet nyújt az úgynevezett keresztimmunitásnak köszönhetően.

Kutatások szerint azok, akik megkapják a HPV elleni oltást, magas szintű védettséget élvezhetnek legalább nyolc éven keresztül, de várhatóan jóval tovább is. A hosszú távú védettség kialakulását jelenleg is vizsgálják.

Az oltóanyagok biztonságosak. Nem tartalmaznak sem élő vírust (amely szaporodhatna a szervezetben), sem genetikai anyagot, ami a sejtekbe beépülve megváltoztathatná azok működését. Egyik oltóanyag sem képes fertőzést kiváltani, a védőoltás semmilyen körülmények között nem okozhat méhnyakrákot. (i.)