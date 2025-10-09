Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Védőoltás ingyenesen és fél áron

2025. október 9., csütörtök, Család

Az új előírások szerint az Országos Védőoltási Program (PNV) keretében 2025. október 1-jétől ingyenesen biztosítják minden 11–26 éves lány és fiú számára a méhnyakrák kialakulásában kulcsszerepet játszó humán papillomavírus (HPV) elleni vakcinát, a 27–45 éves nők számára pedig a költségek 50 százalékát megtérítik – közölte az egészségügyi minisztérium.

A minisztérium közleménye szerint a méhnyakrák kialakulásáért felelős HPV elleni vakcina a háziorvos által felírt recept alapján szerezhető be a gyógyszertárakban. A védőoltást háziorvosok, epidemiológusok, gyermekorvosok és más olyan szakorvosok adhatják be, akik rendelkeznek oltóorvosi képesítéssel.

A HPV-nek több mint száz típusa van, ezek közül legalább 13 okozhat méhnyakrákot. Tudjuk, hogy a méhnyakrákos esetek mintegy 70 százalékáért a humán papillomavírusok közül két típus, a 16-os és a 18-as tehető felelőssé. Az oltás a szexuális élet megkezdése előtt alkalmazva klinikai vizsgálat alapján kiemelkedő, 93 százalék feletti védettséget nyújt a méhnyakrák kialakulása ellen, az azt okozó HPV típusoktól függetlenül – áll az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) nagyon sok kérdésre választ adó tájékoztató anyagában, melyből az alábbi hitelt érdemlő információkat is vettük. 

A nők igen nagy százaléka esik át HPV-fertőzésen, de többségüknél mégsem alakul ki kóros elváltozás, illetve méhnyakrák. Ugyanakkor az erősen rákkeltő (pl. 16-os vagy 18-as) HPV-típussal történő fertőződés esetében átlagosan minden tíz ember közül egynél hosszú éveken keresztül észrevétlenül fennmarad a HPV-fertőzés a szervezetben – ez pedig magas kockázatot jelent a méhnyakrák kialakulása szempontjából. 

A vírus bejut a méhnyak felszíni sejtrétegébe, ahol ritkán akár évekig is megmaradhat anélkül, hogy bármilyen problémát okozna. Előfordulhat azonban, hogy különösebb közvetlen kiváltó ok nélkül a vírusfertőzés elkezd a sejtekben kóros átalakulásokat előidézni – ezt nevezzük rákmegelőző állapotnak. A méhnyakszűrés során nemcsak a daganatot, hanem ezt a rákmegelőző állapotot is fel lehet ismerni. Ha ez időben megtörténik, akkor az elváltozást sikeresen lehet gyógyítani. Ellenkező esetben (vagyis ha a kóros elváltozásból rosszindulatú daganat alakul ki) ez súlyos betegséghez és halálhoz vezethet.

A védőoltás hatására az immunrendszer képes lesz arra, hogy a vírus megjelenése esetén gyorsabban termeljen ellenanyagot ellene, és ezáltal kivédjei a fertőzést. A HPV elleni védőoltás tehát képes megelőzni a fertőzést a vírus azon két típusánál, amelyek a méhnyakrákesetek mintegy 70 százalékát okozzák, és az egyéb HPV-típusok okozta rosszindulatú daganatok ellen is védelmet nyújt az úgynevezett keresztimmunitásnak köszönhetően. 

Kutatások szerint azok, akik megkapják a HPV elleni oltást, magas szintű védettséget élvezhetnek legalább nyolc éven keresztül, de várhatóan jóval tovább is. A hosszú távú védettség kialakulását jelenleg is vizsgálják. 

Az oltóanyagok biztonságosak. Nem tartalmaznak sem élő vírust (amely szaporodhatna a szervezetben), sem genetikai anyagot, ami a sejtekbe beépülve megváltoztathatná azok működését. Egyik oltóanyag sem képes fertőzést kiváltani, a védőoltás semmilyen körülmények között nem okozhat méhnyakrákot. (i.)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00 Cikk megjelenítése: 59 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 869
szavazógép
2025-10-09: Sport - :

Elhunyt Mezey György

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya. A vajdasági Topolyán született szakember haláláról szerdán számolt be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ). Mezey György 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen. A szakember 2020-ban az MLSZ Életműdíjában részesült.
2025-10-09: Család - :

Ember (Személyes)

Nem található olyan definíciója az „ember” szónak, ami pontosan leírná jelentését, egzakt meghatározását adná a fogalomnak – részben vagy bizonyos értelmezések mentén ugyan meghatározható, de teljességében nem leírható. 
rel="noreferrer"