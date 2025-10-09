Hozzávalók: 50 dkg lencse, 1 fej hagyma, 2–3 sárgarépa, ½ közepes zeller, 25 dkg füstölt kolbász, 7 dl sűrű paradicsomlé, só, frissen őrölt bors és köménymag, majoránna, kakukkfű, rozmaring, illetve lestyán, ecetes tárkony, babérlevél, 2 cikk fokhagyma, 1–2 evőkanál olaj.
Elkészítése. A lencsét előzőleg 2–3 órára beáztatjuk hideg vízbe. A murkot és a zellert apró kockára vágjuk, az olajon megdinszteljük, majd rászórjuk a frissen őrölt borsot és köményt, a majoránnát, a kakukkfüvet meg a rozmaringot és összekeverjük. Amikor a fűszerek erősen illatozni kezdenek, beletesszük a lencsét, felöntjük forró vízzel, hozzáadjuk az egészben hagyott hagymát, sózzuk, hozzáöntünk 5 dl paradicsomlevet, és felforraljuk. Ekkor a babérlevelet láng fölött megfüstöljük, majd beletesszük a fövő ételbe a lestyánnal, az ecetes tárkonnyal és a zúzott fokhagymával együtt, majd csendesen főzzük, amíg minden megpuhul. A legvégén főzzük bele a kolbászkarikákat, illetve beletesszük a maradék paradicsomlevet; ha szükséges, még fűszerezzük, majd felforraljuk. Tálaláskor ecetet, citromlevet és tejfölt teszünk az asztalra, hogy aki óhajtja, még ízesíthesse.
Elkészítési idő: 1,5 óra
Mennyiség: 6 személy
Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.