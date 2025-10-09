Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LencselevesMit főzzünk ma?

2025. október 9., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: 50 dkg lencse, 1 fej hagyma, 2–3 sárgarépa, ½ közepes zeller, 25 dkg füstölt kolbász, 7 dl sűrű paradicsomlé, só, frissen őrölt bors és köménymag, majoránna, kakukkfű, rozmaring, illetve lestyán, ecetes tárkony, babérlevél, 2 cikk fokhagyma, 1–2 evőkanál olaj.

Elkészítése. A lencsét előzőleg 2–3 órára beáztatjuk hideg vízbe. A murkot és a zellert apró kockára vágjuk, az olajon megdinszteljük, majd rászórjuk a frissen őrölt borsot és köményt, a majoránnát, a kakukkfüvet meg a rozmaringot és összekeverjük. Amikor a fűszerek erősen illatozni kezdenek, beletesszük a lencsét, felöntjük forró vízzel, hozzáadjuk az egészben hagyott hagymát, sózzuk, hozzáöntünk 5 dl paradicsomlevet, és felforraljuk. Ekkor a babérlevelet láng fölött megfüstöljük, majd beletesszük a fövő ételbe a lestyánnal, az ecetes tárkonnyal és a zúzott fokhagymával együtt, majd csendesen főzzük, amíg minden megpuhul. A legvégén főzzük bele a kolbászkarikákat, illetve beletesszük a maradék paradicsomlevet; ha szükséges, még fűszerezzük, majd felforraljuk. Tálaláskor ecetet, citromlevet és tejfölt teszünk az asztalra, hogy aki óhajtja, még ízesíthesse.

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 6 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00 Cikk megjelenítése: 178 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 869
szavazógép
2025-10-09: Család - :

Októberi bőséghullám (A város gombái 73.)

Az év második terméscsúcsa, az októberi gombaidény igazi fajgazdagságot és bőséget hoz magával. Ősz derekán bárhol esélyünk van gombával találkozni: nemcsak az erdő, hanem a legelő, kaszáló is adakozó kedvében van, de persze a városban is megcsodálhatjuk őket. 
2025-10-09: Szabadidő - :

A nap fotója

rel="noreferrer"