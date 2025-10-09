Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 9., csütörtök, Szabadidő
  • Esőben. Albert Levente felvétele
    Esőben. Albert Levente felvétele
2025-10-09: Szabadidő - :

Mit főzzünk ma? (Lencseleves)

Hozzávalók: 50 dkg lencse, 1 fej hagyma, 2–3 sárgarépa, ½ közepes zeller, 25 dkg füstölt kolbász, 7 dl sűrű paradicsomlé, só, frissen őrölt bors és köménymag, majoránna, kakukkfű, rozmaring, illetve lestyán, ecetes tárkony, babérlevél, 2 cikk fokhagyma, 1–2 evőkanál olaj.
2025-10-09: Közélet - Bartos Lóránt:

Átütemezték a csavargyár tulajdonosának adósságát (Kézdivásárhely)

Elfogadta Kézdivásárhely tanácsa azt a határozatot, amely lehetővé teszi, hogy az Ecaterina Imob nevű cég öt év alatt fizesse ki a város felé fennálló adósságát. Az említett cég a tulajdonosa az egykori csavargyárnak, jelenleg ez a vállalkozás a céhes város legnagyobb adósa. 
