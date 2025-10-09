Állásbörze Sepsiszentgyörgyön

Bár országszerte fiatal végzősöknek hirdetik, Sepsiszentgyörgyön nem kizárólag a pályakezdőket, hanem minden álláskeresőt vagy munkahelyváltásban gondolkodót várnak a pénteken 10 órakor kezdődő állásbörzére, melyet a Szemerja negyedi Golgota vendéglőben szervez a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség.

Kelemen Tibor intézményvezető lapunknak elmondta, keddig mintegy 90 szabad állásról érkezett bejelentés az ügynökséghez, ezekre zömmel középfokú végzettséggel rendelkező munkatársat toboroznak, három állás elfoglalásához egyetemi végzettség a feltétel. Megjegyezte, a korábbi évek tapasztalata alapján a rendezvény napjáig várhatóan még befut néhány ajánlat, így arra számítanak, pénteken már több mint száz munkahelyet kínálhatnak az érdeklődőknek. Elmondta azt is, forráshiány miatt továbbra sem igényelhető a pályakezdők alkalmazása esetén kérvényezhető állami bértámogatás, ilyen körülmények között a munkaadók is alaposan mérlegelnek, amikor új munkatársat toboroznak – vélekedett.

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség az előző időszakban Árapatakon szervezett állásbörzét a térségben élők foglalkoztatásának ösztönzésére. Alkalmazás nem történt, így képzésekkel segítik az érintettek felzárkóztatását. Kelemen Tibor elmondta, főként a kompetenciák fejlesztésére összpontosítanak, hogy ezzel is növeljék a munkaképes korú lakosság elhelyezkedési esélyeit. Jelenleg négy csoportban több mint hatvan személyt tanítanak írni, olvasni, számolni. Fontosnak tartják, hogy együttműködjenek az önkormányzattal, a polgármesterekkel, hogy ők is kövessék, biztassák a munkaképes személyeket.

A legutóbbi, augusztus végi adatokat összesítő tájékoztató szerint Háromszék munkanélküliségi mutatója 6,15 százalék. Ez közel 4900 nyilvántartott munkanélkülit jelent, akik közül több mint 1500-an 25 évnél fiatalabbak. A nyilvántartottak zöme – 4363 személy – nem jogosult segélyre. Sepsiszentgyörgy térségében 1894, Erdővidéken 1273, Kézdiszéken 843, Orbaiszéken pedig 578 állástalant jegyeztek.