A Sugásfürdő közelében lévő Benkő-forrásnál tartotta szokásos őszi családos táborát a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség a hétvégén. A rendezvényt színes, tartalmas foglalkozások, játék és istentisztelet tette egyedivé, meghitt hangulatúvá.
Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész immár negyedik alkalommal gyűjtötte össze a Benkő vendégházba a szülőket és gyermekeiket október 3–5. között, a családos tábor közösségét szintén megszokott módon erősítette Lőrinczi Levente, a Hargita megyei Kissolymos unitárius lelkésze. A befogadó vendégház és annak patinás környezete évről évre igen jó lehetőséget biztosít megpihenésre és megnyugvásra egyaránt, miként lelki töltekezésre is. Több, gyermekeket és szülőket egyaránt megszólító csoportos játék, áhítat, szombat esti tábortűz – annak hangulatát és fényét mindig erősíti Lőrinczi Levente gitárjával, dalaival –, majd a fák közé rejtett kis kápolnában tartott vasárnapi istentisztelet tette ismételten maradandóvá ezt a két és fél napot. A tábor idei meghívottjaként dr. Antalka Ágota sepsiszentgyörgyi pszichológus Párkapcsolatainkra ható családi mintáink címmel tartott előadást.
Ez a családos hétvége azért is fontos, magyarázta érdeklődésünkre Péterfi Ágnes, mert minőségi idő áll a családok rendelkezésére, a fókuszba nemcsak a szerepek és a tennivalók, hanem a család, a gyermek, a társ, a játék, az egymásra figyelés kerül, s ehhez még hozzáadódik a többi részt vevő család is. „Így lesz közösségben megtapasztalt élmény és erőforrás, értékerősítés, feltöltődés, belesimulás a szépbe és fontosba” – tette hozzá.
Péterfi Ágnes egyébként nemcsak a közös játékokkal, hanem vasárnapi istentiszteletével is megszólította a jelen lévő apróságokat. „Gyermekek, bennetek él az Isten. Bennetek él – hangsúlyozta a sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész – a csoda. Bennetek van a lehetőségek milliója, bennetek van az a bizonyos létra, ti vagytok azok, akik az eget és a földet összekötitek – általatok az ég és a föld mindig kapcsolatban van – mert az Isten és az ember is mindig kapcsolódásban van: a megújulásban, a próbatételekben, az örök változásban ő a tűz, ami köré gyűlünk, ahol tisztábban érzünk, tisztábban látunk”.