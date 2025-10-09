Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész immár negyedik alkalommal gyűjtötte össze a Benkő vendégházba a szülőket és gyermekeiket október 3–5. között, a családos tábor közösségét szintén megszokott módon erősítette Lőrinczi Levente, a Hargita megyei Kissolymos unitárius lelkésze. A befogadó vendégház és annak patinás környezete évről évre igen jó lehetőséget biztosít megpihenésre és megnyugvásra egyaránt, miként lelki töltekezésre is. Több, gyermekeket és szülőket egy­aránt megszólító csoportos játék, áhítat, szombat esti tábortűz – annak hangulatát és fényét mindig erősíti Lőrinczi Levente gitárjával, dalaival –, majd a fák közé rejtett kis kápolnában tartott vasárnapi istentisztelet tette ismételten maradandóvá ezt a két és fél napot. A tábor idei meghívottjaként dr. Antalka Ágota sepsiszentgyörgyi pszichológus Párkapcsolatainkra ható családi mintáink címmel tartott előadást.

Ez a családos hétvége azért is fontos, magyarázta érdeklődésünkre Péterfi Ágnes, mert minőségi idő áll a családok rendelkezésére, a fókuszba nemcsak a szerepek és a tennivalók, hanem a család, a gyermek, a társ, a játék, az egymásra figyelés kerül, s ehhez még hozzáadódik a többi részt vevő család is. „Így lesz közösségben megtapasztalt élmény és erőforrás, érték­erősítés, feltöltődés, belesimulás a szépbe és fontosba” – tette hozzá.

Péterfi Ágnes egyébként nemcsak a közös játékokkal, hanem vasárnapi istentiszteletével is megszólította a jelen lévő apróságokat. „Gyermekek, bennetek él az Isten. Bennetek él – hangsúlyozta a sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész – a csoda. Bennetek van a lehetőségek milliója, bennetek van az a bizonyos létra, ti vagytok azok, akik az eget és a földet összekötitek – általatok az ég és a föld mindig kapcsolatban van – mert az Isten és az ember is mindig kapcsolódásban van: a megújulásban, a próbatételekben, az örök változásban ő a tűz, ami köré gyűlünk, ahol tisztábban érzünk, tisztábban látunk”.