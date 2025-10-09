Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Unitárius családos tábor a Benkő-forrásnálAkikben él a csoda

2025. október 9., csütörtök, Közélet

A Sugásfürdő közelében lévő Benkő-forrásnál tartotta szokásos őszi családos táborát a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség a hétvégén. A rendezvényt színes, tartalmas foglalkozások, játék és istentisztelet tette egyedivé, meghitt hangulatúvá.

  • Szülők és gyermekek önfeledt játéka a Benkő vendégház előtt. A szerző felvétele
    Szülők és gyermekek önfeledt játéka a Benkő vendégház előtt. A szerző felvétele

Péterfi Ágnes sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész immár negyedik alkalommal gyűjtötte össze a Benkő vendégházba a szülőket és gyermekeiket október 3–5. között, a családos tábor közösségét szintén megszokott módon erősítette Lőrinczi Levente, a Hargita megyei Kissolymos unitárius lelkésze. A befogadó vendégház és annak patinás környezete évről évre igen jó lehetőséget biztosít megpihenésre és megnyugvásra egyaránt, miként lelki töltekezésre is. Több, gyermekeket és szülőket egy­aránt megszólító csoportos játék, áhítat, szombat esti tábortűz – annak hangulatát és fényét mindig erősíti Lőrinczi Levente gitárjával, dalaival –, majd a fák közé rejtett kis kápolnában tartott vasárnapi istentisztelet tette ismételten maradandóvá ezt a két és fél napot. A tábor idei meghívottjaként dr. Antalka Ágota sepsiszentgyörgyi pszichológus Párkapcsolatainkra ható családi mintáink címmel tartott előadást.

Ez a családos hétvége azért is fontos, magyarázta érdeklődésünkre Péterfi Ágnes, mert minőségi idő áll a családok rendelkezésére, a fókuszba nemcsak a szerepek és a tennivalók, hanem a család, a gyermek, a társ, a játék, az egymásra figyelés kerül, s ehhez még hozzáadódik a többi részt vevő család is. „Így lesz közösségben megtapasztalt élmény és erőforrás, érték­erősítés, feltöltődés, belesimulás a szépbe és fontosba” – tette hozzá.

Péterfi Ágnes egyébként nemcsak a közös játékokkal, hanem vasárnapi istentiszteletével is megszólította a jelen lévő apróságokat. „Gyermekek, bennetek él az Isten. Bennetek él – hangsúlyozta a sepsiszentgyörgyi unitárius lelkész – a csoda. Bennetek van a lehetőségek milliója, bennetek van az a bizonyos létra, ti vagytok azok, akik az eget és a földet összekötitek – általatok az ég és a föld mindig kapcsolatban van – mert az Isten és az ember is mindig kapcsolódásban van: a megújulásban, a próbatételekben, az örök változásban ő a tűz, ami köré gyűlünk, ahol tisztábban érzünk, tisztábban látunk”.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Mózes László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00 Cikk megjelenítése: 275 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 869
szavazógép
2025-10-09: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Állásbörze Sepsiszentgyörgyön

Bár országszerte fiatal végzősöknek hirdetik, Sepsiszentgyörgyön nem kizárólag a pályakezdőket, hanem minden álláskeresőt vagy munkahelyváltásban gondolkodót várnak a pénteken 10 órakor kezdődő állásbörzére, melyet a Szemerja negyedi Golgota vendéglőben szervez a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség. 
2025-10-09: Közélet - Józsa Zsuzsanna:

A remény zarándokai a Mária-úton (Tanácskozás Csíksomlyón)

Október 3–5. között Csíksomlyón gyűltek össze a Mária-út önkéntesei, zarándokvezetői, lelkipásztorai és támogatói, hogy közösen keressék a válaszokat arra, miként lehet tovább építeni és megújítani a zarándokút szellemiségét Romániában. A rendezvény a Romániai Mária Út Egyesület szervezésében zajlott, mottója „A remény zarándokai a Mária-úton” volt. 
rel="noreferrer"