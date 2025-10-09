Október 3–5. között Csíksomlyón gyűltek össze a Mária-út önkéntesei, zarándokvezetői, lelkipásztorai és támogatói, hogy közösen keressék a válaszokat arra, miként lehet tovább építeni és megújítani a zarándokút szellemiségét Romániában. A rendezvény a Romániai Mária Út Egyesület szervezésében zajlott, mottója „A remény zarándokai a Mária-úton” volt.

Péterfi Attila Csongor, a Romániai Mária Út Egyesület vezetője kiemelte, hogy: „a Mária-út olyan, mint egy szék a négy lábával – ahhoz, hogy stabilan álljon és virágozni tudjon, minden szférának, minden lábnak meg kell találnia benne a helyét. Az egyházi, a civil, az üzleti és a turisztikai területek együttműködése nélkül nem tud kiteljesedni a Mária-út küldetése.” Hiszen a Mária-út egyszerre lelki, közösségi és társadalmi hivatás. Horváth Alpár egyetemi oktató, a Mária Út alelnöke és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyergyószentmiklósi Tagozatának igazgatója előadásában arról beszélt, hogyan válhat a Mária-út az egyetemi élet részévé – mint a közösségi nevelés és lelki fejlődés útja. Szungert Balázs, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának első beosztott konzulja kiemelte Csíksomlyó különleges lelkiségét és a hála fontosságát, hangsúlyozva, hogy a Mária-út minden indulási pontja Mária és Krisztus felé vezet. Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a konferenciát számadásnak és tervezésnek nevezte, kiemelve a partnerség erősítésének és a csíksomlyói közösségi pont létrehozásának jelentőségét. Gáj Nándor, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke rámutatott, hogy a Mária-út térségfejlesztési projektként is értelmezhető, és köszönetet mondott az eddigi munkáért, valamint bejelentette a partnerségi megállapodás elfogadását. Kápolnai Zsombor, a Mária-út magyarországi koordinátora örömét fejezte ki a helyi közösség támogatásáért, és kiemelte a Magyarországi Mária-út célját, hogy az útvonal bekerüljön az európai kulturális útvonalak közé.

A Romániai Camino de Santiago Barátainak Egyesülete is képviseltette magát Gabriela Greu személyében, aki magyarul szólt a jelenlévőkhöz. Színesen mesélte a zarándokúton szerzett élményeit, miként indult el benne az szenvedélyes hivatás, mely az egyesület létrejöttéhez vezetett. Czégé Zoltán, a Via Partium elnöke hangsúlyozta a közös útépítés és fenntartás fontosságát az önkormányzatokkal.

A konferencián elhangzott, hogy a hiteles ember népsűrűsége itt a legnagyobb, mert amiben önzetlenség van, az hiteles. Ft. Főcze Imre, a Mária Út Egyesület alelnöke arra biztatta a jelenlevőket, adják fel azt, ami távol tart, majd azt a kérdést is feltette előadásában, hogy milyen lélekkel zarándokolunk? Az általa vezetett kerekasztal-beszélgetésen társai Küsmődi Csongor Ignác, a csíkszeredai Szent Kereszt-plébánia segédlelkésze; Csapai Árpád Szilárd lelkész, a Béke Királynője és a Szeretetláng közösség tagja és papja; Moldován László, a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke és Bogya Zoltán erdélyi hegyifutó, a Mária Út Egyesület kolozsvári filia elnöke voltak. Ft. Csapai Árpád Szilárd betegnyugdíjas lelkész figyelmeztetett, hogy a lerendezetlen dolgok meglékelhetik a közösség hajóját. A zarándokvezető részéről nagyfokú diplomácia szükséges, hogy mindenki jól érezze magát. Benedek József Mihály hetedszer végezte el a Caminót, a spanyolországi Szent Jakab-zarándoklatot; beszámolójában két kulc­sszó, a kegyelem és a Szentlélek fontosságát hangsúlyozta. Ferenc Attila kiemelte a háttérima fontosságát. Szilágyi Eszter a marosvásárhelyi EKE lelkiismeretes munkáját foglalta össze.

Élménybeszámolók hangzottak el az 1 Úton zarándoklatról, a Kolozsvári Magyar Napok tapasztalatairól, Mikó Hunor a Fuss Neki eseményről, Koszta Csaba a Molnár Sándor-emlékzarándoklatról beszélt, Bíró Edit a Mariazell–Csíksomlyó útvonalon szerzett tapasztalatait osztotta meg, amit egyedül járt végig.

A szervezők és előadók egyaránt hangsúlyozták, hogy a Mária-út nemcsak fizikai ösvény, hanem lelki híd ember és ember, közösség és közösség, ember és Isten között. A közös imák, szentmisék és lelki beszélgetések alkalmával újra megerősödött az a hit, hogy a Mária-úton megtett minden lépés a szolgálat, a remény és az összetartozás útját jelenti. Számos gondolat elhangzott a múltról, jelenről és jövőről, vízióról az útépítők perspektívájából. A csoportokban végzett megbeszélésen az útfestők, a rendezvényszervezők és a zarándokvezetők fontos tevékenységéről is szó esett. Összegzésként elmondható, hogy az idei rendezvény is eredményes, értékes-érdekes témák mentén haladó, az előző konferenciához viszonyítva szintet lépő rendezvény volt, mely egyre több lelkes embert és intézményt vonz be.