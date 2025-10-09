Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Átment az alkotmányossági szűrőn Romániában a kormány újabb két deficitcsökkentő intézkedése, a bírák és ügyészek nyugdíjazására vonatkozó tervezet ügyében azonban ismét elhalasztotta a döntést az alkotmánybíróság tegnapi ülésén.

    Fotó: pixabay.com

A testület egyhangúlag elutasította azokat az óvásokat, amelyeket az állami vállalatok irányítását, illetve a közegészségügyi rendszert érintő törvénytervezetek ellen terjesztettek be az ellenzéki pártok, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), a Fiatal Emberek Pártja (POT) és az S. O. S Románia.

A kormány szeptember elsején jelentett be úgynevezett kormányzati felelősségvállalást a parlamentben öt olyan törvénytervezetért, amelyek a 9 százalékot meghaladó költségvetési hiány lefaragását szolgálják. Az ilyen módon beterjesztett törvénytervezeteket a parlament nem vitathatja meg, hatálybalépésüket csak a kormány megbuktatásával vagy sikeres alkotmányossági óvással lehet megakadályozni.

Miután a parlamenti szavazáson nem gyűlt össze elég szavazat az Ilie Bolojan vezette négypárti kormány megbuktatásához, az ellenzék alkotmányossági óvást emelt négy tervezet ellen, azt állítva, hogy a kormány visszaél hatalmával. A bírák és az ügyészek nyugdíjkorkedvezményét fokozatosan megszüntető és a különnyugdíjak összegét csökkentő törvénytervezet ellen a legfelsőbb bíróság nyújtott be alkotmányossági óvást.

Nagy a politikai tétje az alkotmánybíróság megfellebbezhetetlen döntéseinek. Az igazságügyi nyugdíjreform normakontrollját azért is kiemelt érdeklődés övezi, mert Ilie Bolojan miniszterelnök korábban lemondását is kilátásba helyezte, ha az intézkedés által érzékenyen érintett alkotmánybíróság ismét megakadályozza a bírák és ügyészek nyugdíjazási korkedvezményének kivezetését, illetve kiemelt öregkori járandóságuk csökkentését. Az alkotmánybíróság október 20-ára halasztotta a döntést az ügyben.

