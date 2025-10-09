Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Pusztított a Barbara ciklon

2025. október 9., csütörtök, Belföld

Románia több mint negyven településén utakat, udvarokat öntött el, fákat döntött ki a Fekete-tenger felől érkező, Bulgáriában is károkat okozó Barbara nevű ciklon, amely miatt vörös riasztást adott ki a meteorológiai szolgálat.

    Fotó: Facebook / Primăria Constanța

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztálya szerint tegnap reggelig a délkeleti országrész 42 településére, valamint Bukarestbe riasztották a katonai tűzoltókat.

A tűzoltóknak 17 elöntött házból, 38 udvarból kellett kiszivattyúzniuk a vizet, 46 kidöntött fa és villanyoszlop eltávolításához riasztották őket, valamint nyolc helyszínen a szél által leszakított háztetőket, épületszerkezeteket kellett eltávolítaniuk. A kidöntött fák 24 személygépkocsit rongáltak meg.

A viharos szél miatt Románia valamennyi tengeri kikötőjét lezárták.

Bukarestben és a fővárost körülvevő Ilfov megyében 18 fát csavart ki a viharos szél, az egyik egy mozgásban lévő autóra esett, de személyi sérülés nem történt.

Krassó-Szörény megyében hegyoldalról levált szikladarabok zuhantak egy mozgásban lévő személygépkocsira, de az utasok nem sérültek meg.

A kedd estétől tegnap délutánig vörös jelzésű viharriasztás alatt álló Konstanca megyében Ţepeş Vodă és Nicolae Bălcescu település között egy személygépkocsit elsodort az ár, a sofőr a jármű motorháztetejére menekült és segítséget kért a hatóságoktól.

A Konstanca megyei katonai tűzoltók útközben két másik, hasonló módon bajba jutott embert is megmentettek, miközben a segélykérő felé tartottak.

Románia öt délkeleti megyéjében és Bukarestben tegnap szünetelt a tanítás, a katasztrófavédelem más megyékből küldött erősítést a térségbe. A meteorológiai szolgálat szerint a 24 óra alatt hulló csapadék mennyisége helyenként az október havi teljes adag háromszorosát is elérheti.

