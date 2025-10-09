Bemutatják a Bölöni Lászlóról szóló filmet

Október 20-án a marosvásárhelyi Kultúrpalotában tartják a Bölöni László labdarúgó, edző életútját bemutató, Bölöni, az erdélyi legenda című magyar életrajzi film erdélyi bemutatóját – közölte tegnap az alkotás romániai forgalmazója, a Taylor Projects.

Mint írták, a Kultúrpalotában két vetítést tartanak. A nagyközönség számára is nyitott, 15 és 19 órakor kezdődő bemutatókon jelen lesz Bölöni László, valamint a film alkotói, szereplői közül többen.

A közlemény szerint Bölönit az eredményei alapján méltán nevezik az erdélyi labdarúgás legnagyobb alakjának, a román és a magyar sporttörténet kiemelkedő ikonjának. Puskás Ferenc után az egyetlen magyar nemzetiségű labdarúgó, aki magasba emelhette a Bajnokcsapatok Európa-kupájának trófeáját. Ezt az eredményt román válogatottként és a román bajnokcsapat, a Bukaresti Steaua játékosaként érte el. Edzőként is maradandót alkotott, bajnokcsapatokat irányított, kupákat nyert, játékosai között olyanok voltak, mint Cristiano Ronaldo, Axel Witsel, Raphaël Varane, Ricardo Quaresma vagy Petr Čech.

A róla szóló film „varázslatos utazás korszakokon és Európán keresztül”, amelyben világsztárok, román és magyar futball-legendák idézik meg „a határokat és lehetetlent nem ismerő pályafutást felmutató Bölöni Lászlót” – írják. Hangsúlyozzák: Bölöni úgy vált Románia egyik legnagyobb sportikonjává, hogy közben mindvégig megmaradt magyarnak. A román–magyar határ mindkét oldalán nemzeti hősként tisztelik, magyarok, románok, szászok és cigányok egyaránt.

A mozifilm Bölöni László még nem publikált önéletrajzára, sokéves kutatómunkára és egyedülálló, még nem látott európai, magyarországi és romániai archív anyagokra támaszkodik. Megszólal benne Witsel, Varane, Quaresma, Čech és Kim Källström mellett Valentin Ceaușescu, a néhai diktátor fia, a Steaua egykori patrónusa, valamint Mircea Dinescu, az 1989-es forradalom ikonikus alakja is, továbbá a román futball-legendák – Helmuth Duckadam, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș vagy Gheorghe Hagi –, a Ferencváros neves játékosa, Nyilasi Tibor és a Budapest Honvéd csatárikonja, Kovács Kálmán is.

„A Bölöni-film több, mint egy sportfilm, egy kisebbségi sorban élő, szegény magyar-székely fiú büszke története, aki kitartásának köszönhetően, sok nehézség és áldozat árán a kommunista diktatúrából a szabad Nyugat-Európába és az európai futballvilág csúcsára jutott, miközben nem vesztette el sem hitét, sem pedig gyökereit” – fogalmazott Kollarik Tamás, a film ötletgazdája és társrendezője.

Szabó Attila, a film erdélyi társrendezője szerint Bölöni nemcsak sportolóként, de emberként is példaértékű, hiszen aktív labdarúgóként elvégezte az orvosi egyetemet, és fogorvosként is dolgozott. „A film a kortársak számára nosztalgia és mementó, az utókornak pedig hiteles, eredeti felvételekkel kísért dokumentáció” – hangsúlyozta.