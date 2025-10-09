Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Indítvány a gazdasági miniszter ellen

2025. október 9., csütörtök, Belföld

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyszerű indítványt nyújtott be Radu Miruţă gazdasági miniszer ellen – jelentette be tegnap a felsőház plénumában az AUR szenátusi frakcióvezetője.

    Fotó: Facebook / Radu Miruţă

Petrişor Peiu elmondta, a „Radu Daniel Miruţă miniszter az élő bizonyítéka annak, hogy az USR és a PSD-PNL egy húron pendül. A gazdasági minisztérium átalakult munkaerő-közvetítő ügynökséggé az USR tagjai és szimpatizánsai számára” elnevezésű indítványt 39 szenátor támogatta aláírásával. Mircea Abrudean szenátusi elnök bejelentette, hogy a felsőház hétfőn tűzi napirendre az indítvány megvitatását, és még aznap szavaz róla.

