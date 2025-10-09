HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
Ãšjabb konfliktus a koalÃ­ciÃ³ban

2025. oktÃ³ber 9., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, BelfÃ¶ld

SajtÃ³Ã©rtesÃ¼lÃ©sek szerint Ilie Bolojan miniszterelnÃ¶k kedden a Nemzeti LiberÃ¡lis PÃ¡rt (PNL) szenÃ¡tusi frakciÃ³jÃ¡val tartott talÃ¡lkozÃ³n arra kÃ©rte a szenÃ¡torokat, hogy tÃ¡mogassÃ¡k az USR Ã¡ltal benyÃºjtott azon tÃ¶rvÃ©nyjavaslatot, mely 300 fÅ‘re csÃ¶kkentenÃ© a parlament lÃ©tszÃ¡mÃ¡t.

    FotÃ³: Facebook / MiklÃ³s ZoltÃ¡n

A talÃ¡lkozÃ³ sorÃ¡n felmerÃ¼lt a nemzeti kisebbsÃ©gek tÃ¶rvÃ©nyhozÃ¡sban valÃ³ kÃ©pviseletÃ©nek kÃ©rdÃ©se is, Ã©s Bolojan arra kÃ©rte pÃ¡rttÃ¡rsait, hogy a vitÃ¡k sorÃ¡n vegyÃ©k figyelembe ezt a kÃ©rdÃ©st, hogy a kisebbsÃ©gek ne veszÃ­tsenek sokat. Ha a javaslatot elfogadnÃ¡k, HargiÂ­ta Ã©s KovÃ¡szna megyÃ©ben is megfelezÅ‘dne a mandÃ¡tumok szÃ¡ma: Hargita megyÃ©ben a jelenlegi 5 kÃ©pviselÅ‘ Ã©s 2 szeÂ­nÃ¡tor helyett 3 kÃ©pviselÅ‘ Ã©s 1 szenÃ¡tor maradna, KovÃ¡szna megyÃ©ben pedig a kÃ©pviselÅ‘k szÃ¡ma 4-rÅ‘l 2-re, a szenÃ¡torokÃ© pedig 2-rÅ‘l 1-re csÃ¶kkenne. Az RMDSZ ezÃ©rt hatÃ¡rozottan ellenzi ezt a javaslatot.

