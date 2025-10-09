Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Toborzás rendőrképző iskolákba

2025. október 9., csütörtök, Közélet

Lehet jelentkezni a posztliceális rendőrképző intézményekbe, nevezetesen a câmpinai Vasile Lascăr, illetve a kolozsvári Septimiu Mureșan Rendőrképző Iskolába – adja hírül a Kovászna megyei rendőrség.

A jelentkezési kérelmeket kizárólag online lehet benyújtani október 17-ig a resurse.umane@cv.politiaromana.ro e-mail-címre. Jelentkezéskor minden pályázó egyedi azonosító kódot kap, amelyet a teljes versenyeljárás során használnak. Az e-mailben megtörtént regisztrációt követően a jelentkezők egy munkanapon belül megkapják a kitöltött, beszkennelt jelentkezési lapot, amely tartalmazza az egyedi azonosítót és a hozzájuk tartozó területi központ megjelölését. Ezt követően november 3-án 14 óráig kell benyújtani a teljes toborzási dossziét. Részletes információ a Kovászna megyei rendőrség honlapján: cv.politiaromana.ro. A felvételi eljárás részei: pszichológiai vizsgálat, fizikaiteljesítmény-értékelés, valamint a szaktudást mérő írásbeli vizsga. (sz.)

