Toborzás rendőrképző iskolákba

A jelentkezési kérelmeket kizárólag online lehet benyújtani október 17-ig a resurse.umane@cv.politiaromana.ro e-mail-címre. Jelentkezéskor minden pályázó egyedi azonosító kódot kap, amelyet a teljes versenyeljárás során használnak. Az e-mailben megtörtént regisztrációt követően a jelentkezők egy munkanapon belül megkapják a kitöltött, beszkennelt jelentkezési lapot, amely tartalmazza az egyedi azonosítót és a hozzájuk tartozó területi központ megjelölését. Ezt követően november 3-án 14 óráig kell benyújtani a teljes toborzási dossziét. Részletes információ a Kovászna megyei rendőrség honlapján: cv.politiaromana.ro. A felvételi eljárás részei: pszichológiai vizsgálat, fizikaiteljesítmény-értékelés, valamint a szaktudást mérő írásbeli vizsga. (sz.)