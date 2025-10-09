Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elkezdődött a körforgalom építése Kovásznán

2025. október 9., csütörtök, Közélet

Elkezdődött a régóta tervezett körforgalom építése a Penny Áruház előtti forgalmi csomópontban. A város egyik legforgalmasabb és legbonyolultabb útkereszteződése hosszú évek óta forrása volt a lakossági panaszoknak és közlekedési baleseteknek. 

    A szerző felvétele

A munkálatokat a Kovászna megyei Út- és Hídépítő Rt. végzi – a projekt részeként áthelyezik az érintett közművezetékeket és aknákat, modern közvilágítást telepítenek, új járdák készülnek, valamint kialakítják az előírásoknak megfelelő körforgalmat is. 

A több mint egymillió lejes beruházást teljes egészében a helyi költségvetésből fedezik, a munkálatok kivitelezési ideje 90 nap, de az előre nem látott helyzetek és az ősz beköszöntével a kedvezőtlen időjárás is lassíthatja az ütemet. Az érintett területen az elkövetkező időszakban forgalomkorlátozásra lehet számítani – közölte Gyerő József polgármester, aki ugyanakkor arra inti a forgalomban részt vevő sofőröket és gyalogosokat, hogy a munkálatok helyszínén közlekedjenek óvatosan.

Szerző: Bodor János Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09
