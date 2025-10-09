Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Erdővidéki Közművelődési NapokHunyadi és a veszélyes internet

2025. október 9., csütörtök, Közélet

Az Erdővidéki Közművelődési Napok keddi rendezvényei közül a Tortoma Önképzőkör előadása emelkedett ki, melynek meghívottja Kovács Attila budapesti író volt.

  • Kovács Attila író Baróton. A szerző felvétele
    Kovács Attila író Baróton. A szerző felvétele

A Holden Rose néven is publikáló szerző néhány megjelent kötetét is elhozta a baróti közönségnek, előadásában pedig nemcsak az olvasás szükségességéről, de az internet megjelenése által tovább bonyolított világunk olykor egészen fura szövevényességéről beszélt, melynek szerteágazó szálai visszanyúlnak az egészen távoli múltba, egyszersmind alakítva jövőnket is – mint az előadásból kiderült, nem feltétlenül jó irányba. 

Előadásának a Hunyadi Jánostól az iPhone-ig címet adta, tisztázva egyben azt a kérdést, hogy a törökverő hadvezér magyar volt-e vagy román. „Abban a korban, amikor Hunyadi élt, még nem váltak ennyire külön a nemzetek, mint manapság, így nincs is tulajdonképpen jelentősége a kérdés feszegetésének” – vélekedett, és inkább arra tért ki, hogy kinek a fia volt Hunyadi. Mivel ez a kérdés sem tisztázott, a legvalószínűbbnek azt tartotta, hogy a Vajk nevű udvari vitéznek volt a gyermeke. Érdekesebb tény, hogy szerinte Hunyadi Itáliában tanulta a hadviselés rejtelmeit, ahova fiatalon került, s ahol az ébredező reneszánsszal is találkozott. Kiderült az is, hogy Hunyadi minden idők leggazdagabb magyarja volt, „gazdagabb még Mészáros Lőrincnél is” – utalt a közismert Forbes-lista jelenlegi magyarországi első helyezettjére.

A hadvezér kalandozásainak útvonalaitól az előadás fonala aztán napjaink egyik fő kérdésére vetődött: igaz-e, hogy mindenki okos lesz, ha az internetnek köszönhetően elérheti az ismereteket? „Sajnos nem” – hangsúlyozta az előadó. „Ott van minden az interneten, csak éppen nem tudjuk értelmezni. Egy átlagos gyerek egy 1500 karakternél hosszabb Wikipédia-bejegyzést el sem tud olvasni. Hogy tudná kiszedni belőle az információkat?” – fogalmazta meg az információbőség teremtette furcsa paradoxont.

„Meg kell értenünk, hogy az internet nem egy könyvtár. Az internet egy információs autósztráda, ahol te mindent elérsz és téged is minden elér. Az idősebb generáció nagyon elszúrta az internet terjedésének szabályozását, olyan eszközt és olyan csatornákat adtunk a gyerekek kezébe, amikről fogalmunk sincs, mit okoznak. Odaadtuk az eszközt nekik bénán, felelőtlenül, és már nem tudunk utánanyúlni” – vélekedett.

A középiskolásokhoz intézte összegzését. „Vagy megtanuljátok használni ezt a technológiát (az internetet), vagy veletek ég a világ” – mondotta, alátámasztva megállapítását a II. világháború borzalmaival, amikor a propaganda elhitette az emberekkel, hogy simán bemehetnek egy másik ember házába, kirángathatják onnan a hajánál fogva, utána hazamehetnek és nyugodtan lefeküdhetnek. „Nem szörnyetegek voltak, egyszerűen csak meggyőzték őket, mert minden csatornán az folyt, hogy ezt kell gondolni. Aki elveszíti a kontrollt a valóság felett, az saját élete felett is elveszíti a kontrollt” – világított rá végül a féktelen internethasználat lehetséges végkifejletére az előadó.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-09 08:00 Cikk megjelenítése: 323 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 7
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 869
szavazógép
2025-10-09: Közélet - Bodor János:

Elkezdődött a körforgalom építése Kovásznán

Elkezdődött a régóta tervezett körforgalom építése a Penny Áruház előtti forgalmi csomópontban. A város egyik legforgalmasabb és legbonyolultabb útkereszteződése hosszú évek óta forrása volt a lakossági panaszoknak és közlekedési baleseteknek. 
2025-10-09: Közélet - Bartos Lóránt:

Időseket köszöntöttek Kézdivásárhelyen

A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja szervezésében első alkalommal tartották meg tegnap az idősek találkozóját. Az idősek világnapja alkalmából tető alá hozott nagyszabású, telt házas rendezvényen nemcsak helybeli, hanem más székelyföldi településekről érkezett szépkorúak is részt vettek. 
rel="noreferrer"