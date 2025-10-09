Időseket köszöntöttek Kézdivásárhelyen

A Gyulafehérvári Caritas Kézdivásárhelyi Közösségi Központja szervezésében első alkalommal tartották meg tegnap az idősek találkozóját. Az idősek világnapja alkalmából tető alá hozott nagyszabású, telt házas rendezvényen nemcsak helybeli, hanem más székelyföldi településekről érkezett szépkorúak is részt vettek.

Zsúfolásig megtelt a Vigadó Művelődési Központ nagyterme azon az eseményen, amelyet a Caritas szervezett az idősek napja alkalmából, és amelynek a célja az volt, hogy összehozza az embereket, hogy együtt ünnepelhessenek.

A 10 órakor kezdődő rendezvény résztvevőit Hubbes Kinga, a Caritas Kézdivásárhelyen működő közösségi központjának vezetője köszöntötte, jelen volt Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere, Mihály Tünde, a Caritas háromszéki régiójának koordinátora, Bakk-Vitális Mária Kinga, a Wegener Pro Sanitate Alapítvány vezetője, Fejér Levente, Zabola polgármestere, valamint Fejér László Ödön szenátor.

A rendezvényen részt vett a csík­csicsói Fehér Őszirózsák Caritas Időscsoport, a Caritas-csoportok Felsőboldogfalváról, Máréfalváról, Zetelakáról és a Bögöz községhez tartozó Béta, Dobó és Vágás falvakból, a zabolai és székelytamásfalvi Caritas-időscsoport tagjai, a kézdivásárhelyiek közül a Szenior Örömtánc, a Caritas Közösségi Központ idősei, a Rák ellen a jövőért egyesület, a Szenior Klub és a Maassluis Nyugdíjas Klub tagjai.

A köszöntő után Szilveszter Szabolcs alpolgármester osztotta meg gondolatait, Jókai Mórt idézve: öreg ember nem vén ember. „Ez azt jelenti, hogy az öreg ember tapasztalt, bölcs. A mondás arra utal, hogy az életkor nem feltétlenül jelent elhasználtságot, hanem tapasztalatszerzést és aktív életszemléletet” – jelezte az alpolgármester, majd köszönetet mondott azért, amit az idősek tettek értünk: a gyermekeikért, unokáikért, közösségeikért és hazánkért. „Önök azok, akik bölcsességükkel, tapasztalataikkal, szeretetükkel irányt mutatnak nekünk. Az élet hosszú útján megélt örömök és nehézségek formálták Önöket olyan emberekké, akiktől tanulhatunk: kitartást, türelmet, emberséget és derűt. A mai rohanó világban különösen fontos, hogy ne feledjük: a múlt tisztelete ad alapot a jövőnknek” – hangsúlyozta.

Az eseményen Mihály Tünde is köszöntötte az időseket, kiemelve szerepüket a társadalom szövetének megerősítésében. „Mindannyiunk életében vannak olyan idősek, akikre mindig lehet számítani, akik szeretetükkel és bölcsességükkel megtartják a családokat és a közösségeket” – hangzott el az ünnepi köszöntőben. A szavak mögött mély tisztelet és hála húzódott meg: a generációk közötti kapcsolat, az élettapasztalat továbbadása, az összetartozás érzése mind-mind olyan értékek, amelyek az idősek jelenlétéből fakadnak. Mihály Tünde személyes történettel is megvilágította, mit jelent az időskor méltósága és belső ereje. Nagymamájáról mesélt, aki 96 éves koráig élt, élete során számos nehézséggel szembesült, mégis megőrizte hitét, derűjét és emberségét. „Ő mindig megtalálta a módját annak, hogy közel maradjon az emberekhez, mert tudta, hogy belőlük meríthet erőt, és közben ő maga is erőt adott másoknak” – mondta. „Ez a kölcsönös támasz, az egymásból fakadó erő az, ami közösségeinket is élteti” – tette hozzá.

A rendezvény ezt követően az idősek műsorával folytatódott, elsőként a csíkcsicsói Fehér Őszirózsák csoportjának előadásával, majd az udvarhelyszéki csoport és a kézdivásárhelyi szenior táncklub tagjainak bemutatójával. A rendezvény végén a Kézdivásárhelyi Közösségi Központ idősei léptek színpadra, akik egy különleges, vidám, minden korosztálynak megfelelő széktáncot mutattak be, ezen közreműködött az udvarhelyszéki Sándor István is.