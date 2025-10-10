Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a lemhényi születésű zágoni

KÓNYA ILONA

(szül. VERESS)

85 éves korában, özvegységének 27. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2025. október 12-én 12.30 órakor lesz a zágoni katolikus temetőben.

Részvétfogadás szombaton 17 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

du.

Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a kézdiszentkereszti születésű

özv. BOLDIZSÁR JÁNOSNÉ

DOMOKOS MÁRIA (JOLÁN)

életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetésére 2025. október 10-én 15 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

1120457

Megemlékezés

Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a kilyéni

id. DONÁTH FERENCRE,

aki hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

5216/b

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)

Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk

a drága jó férjre, édesapára, nagytatára és dédtatára,

a középajtai születésű baróti BENKŐ ÁRPÁDRA

halálának negyedik ­évfordulóján. Emléke ­szívünkben örökké élni fog.

Szerető családja

1120461

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk

az uzoni KEREKES IRÉNRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

du.

Fájó szívvel emlékezünk az uzoni születésű

VERES MÁRIA MARGITRA (szül. SZABÓ) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és két fia

4335513

Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a szalontai születésű sepsiszentgyörgyi SZABÓ JÓZSEF ny. ezredesre halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335524

Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk

id. MADÁR JÓZSEFRE ­halálának 14. évfordulóján.

Özvegye, gyermekei

és unokái

4335525

Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki

KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának tizedik évfordulóján. Önzetlen gondoskodása örökre megmarad emlékezetünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335530