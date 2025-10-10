Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a lemhényi születésű zágoni
KÓNYA ILONA
(szül. VERESS)
85 éves korában, özvegységének 27. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 12-én 12.30 órakor lesz a zágoni katolikus temetőben.
Részvétfogadás szombaton 17 órától és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
du.
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a kézdiszentkereszti születésű
özv. BOLDIZSÁR JÁNOSNÉ
DOMOKOS MÁRIA (JOLÁN)
életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetésére 2025. október 10-én 15 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120457
Megemlékezés
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a kilyéni
id. DONÁTH FERENCRE,
aki hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5216/b
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága jó férjre, édesapára, nagytatára és dédtatára,
a középajtai születésű baróti BENKŐ ÁRPÁDRA
halálának negyedik évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerető családja
1120461
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk
az uzoni KEREKES IRÉNRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
du.
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni születésű
VERES MÁRIA MARGITRA (szül. SZABÓ) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye és két fia
4335513
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a szalontai születésű sepsiszentgyörgyi SZABÓ JÓZSEF ny. ezredesre halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335524
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
id. MADÁR JÓZSEFRE halálának 14. évfordulóján.
Özvegye, gyermekei
és unokái
4335525
Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának tizedik évfordulóján. Önzetlen gondoskodása örökre megmarad emlékezetünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335530