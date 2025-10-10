Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2025. október 10., péntek, Elhalálozás

Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a lemhényi születésű zágoni
KÓNYA ILONA
(szül. VERESS)
85 éves korában, özvegységének 27. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október 12-én 12.30 órakor lesz a zágoni katolikus temetőben.
Részvétfogadás szombaton 17 órától és a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
du.
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a kézdiszentkereszti születésű
özv. BOLDIZSÁR JÁNOSNÉ
DOMOKOS MÁRIA (JOLÁN)
életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetésére 2025. október 10-én 15 órakor kerül sor a sepsiszentgyörgyi katolikus temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1120457
Megemlékezés
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a kilyéni 
id. DONÁTH FERENCRE, 
aki hat hete hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
5216/b
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gyula)
Fájó szívvel és el nem múló szeretettel emlékezünk
a drága jó férjre, édesapára, nagytatára és dédtatára,
a középajtai születésű baróti BENKŐ ÁRPÁDRA
halálának negyedik ­évfordulóján. Emléke ­szívünkben örökké élni fog.
Szerető családja
1120461
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, / Rég nem dobban családjáért, messze vitted, Istenem. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Akik szívből szeretnek, nem felednek Téged.”
Fájó szívvel emlékezünk
az uzoni KEREKES IRÉNRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
du.
Fájó szívvel emlékezünk az uzoni születésű
VERES MÁRIA MARGITRA (szül. SZABÓ) halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye és két fia
4335513
Emlékét örökre megőrizve, fájó szívvel emlékezünk a szalontai születésű sepsiszentgyörgyi SZABÓ JÓZSEF ny. ezredesre halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335524
Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
id. MADÁR JÓZSEFRE ­halálának 14. évfordulóján.
Özvegye, gyermekei 
és unokái
4335525
Emlékét szívünkbe zárva és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsikőröspataki
KISS ANNÁRA (Anyucira) halálának tizedik évfordulóján. Önzetlen gondoskodása örökre megmarad emlékezetünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335530

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 00:00 Cikk megjelenítése: 327 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 888
szavazógép
2025-10-09: Világfigyelő - :

Krasznahorkai László kapja idén az irodalmi Nobel-díjat

Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely tegnap Stockholmban jelentette be döntését. A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét – mondta el Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára, aki beszámolt arról is, hogy a bejelentés előtt sikerült telefonon elérnie az éppen Frankfurtban tartózkodó Krasznahorkai Lászlót.
2025-10-10: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

4. VISOR – Székelyföldi Fotófesztivál
Sepsiszentgyörgyön szombaton 11 órától 5. Székelyföldi fotóklubok szemléje; független fotósok székelyföldi versenye; középiskolás diákok versenye; szabadtéri kiállításmegnyitók az Erzsébet pakban; 12 órától Székelyföldi fotósok fóruma a Kovászna Megyei Művelődési Központban.
rel="noreferrer"