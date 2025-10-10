Az Árkosi Művelődési Központban 15 órától Dorel Găină kolozsvári fotóművész és egyetemi tanár Tükör­utazások – A fotográ­fiától a transzfotográfiáig címmel különleges, háromrészes projektjével mutatkozik be: 1. aREAL kiállítás – a klasszikus fotográfia egyik alapgondolatából indul ki: a fénykép mint „a valóság tükre” bizonyítja, hogy valami valóban létezett. 2. A tükör utazásai – a projekt elméleti része arra világít rá, miként fejlődött a fotográfia a klasszikus formáktól a digitális manipulációkig, kollázsokig és kísérleti feldolgozásokig. 3. Műhelymunka – A kollázs játéka – a műhelymunka résztvevői Găină fotóiból kiindulva hozhatnak létre új kompozíciókat. A vágás, montírozás és újraépítés kísérletezésre hív. • Október 18-án a KépVidék Alkotócsoport Életképek című kiállítása Vargyason a kultúrotthonban. • Október 19-én emléktábla-avatás Kézdivásárhelyen: Diénes Andor György (André de Dienes), a világhírű kézdivásárhelyi születésű fotóművész emlékére az emléktáblát Hodor Levente kezdeményezésére Vetró András szobrászművész készítette. • Minden eseményre a belépés díjtalan.

Erdővidéki Közművelődési Napok

A mai program

Baróton Vándormozi – filmünnep a Városi Művelődési Ház nagytermében: 13 órától Kincsem, 16 órától Most vagy soha, 18.30-tól Semmelweis, 21 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (jegyeket elővételben vagy a helyszínen lehet vásárolni 15 lejért); Erdővidék Múzeumában 10–18 óráig Erdélyi Szabad Karaván – középkori mesterségbemutatók; főhajtás a Mátyás-keresztnél; kovácsmesterség-bemutató, középkori érmeverde és textilműhely, gyertyamártó műhely és fegyverbemutató. (Az Erdélyi Szabad Karaván csapata a XIV. század végi nagy pestisjárvány után Európában tevékenykedő kereskedő, kézműveskaravánt jelenít meg, mely járja az elpusztult vidéket és a kézművesek által készített portékákat próbálja értékesíteni – megjelenítenek kézműveseket, zsoldos kísérő csapatokat és tábori kisegítő személyzetet egyaránt) ♦ Bodosban 19 órától a Budai Emília Közösségi Házban Őszi napok Erdővidéken – 1940–1944 emlékezete címmel Benkő Levente történész, újságíró (Barót–Kolozsvár) és Megsebzett Kolozsvár – az 1944. június 2-i amerikai légitámadás a kincses város ellen címmel Papp Annamária történész, újságíró (Kolozsvár) vetített képes előadásai hallhatóak. ♦ Olaszteleken 18 órától a református imateremben Amit érdemes tudni a Magyar Örökség Díjról... – a budapesti Böszörményi Gergely lemezkiadó, a Magyar Örökség és Európa Egyesület elnökének előadása; a Magyar Örökség Díj bíráló bizottságának jelenlévő tagjai: Sipos Endre festő- és grafikusművész, tanár, művészetfilozófus (Budapest) és Demeter László muzeológus (Barót); 18.30-tól A székely miniszter, Nagybaczoni Nagy Vilmos – Domonkos László író (Budapest) könyvbemutatója. ♦ Zalánpatakon 18 órától a kultúrotthonban A vargyasi bútorfestő és fafaragó Sütő család – Sütő István bútorfestő (Vargyas) vetített képes előadása.



Szombaton

Baróton az Erdővidék Múzeumában 11–18 óráig Kalákafőzés – kultúra bográcsban; 15 órától Borbély Éva kulináris kalandor (Tordaszentlászló) előadása: Látogatás a 16. századi magyar konyhában – kiállítás: Színes ízek – fényképkiállítás; 16 órától Benkő Boglárka tudatos életmód tanácsadó (Csíkszereda) és Görbe Tünde táplálkozás-tanácsadó (Csíkszentlélek): Egészségtudatos tippek a mindennapokhoz – kalákafőzés erdővidéki csapatok részvételével: Boróka Nyugdíjas Klub, RMDSZ Nőszövetség, Gondviselés Segélyszervezet, Vadászok. ♦ Bibarcfalván a református imateremben 19 órától A székely kapu mint székely szimbólum – Dimén Levente földrajztanár (Zetelaka) vetített képes előadása. ♦ Középajtán a Budai Emília Közösségi Házban 18 órától Őszi napok Erdővidéken – 1940–1944 emlékezete. Benkő Levente történész, újságíró (Barót–Kolozsvár) és Megsebzett Kolozsvár – az 1944. június 2-i amerikai légitámadás a kincses város ellen. Papp Annamária történész, újságíró (Kolozsvár) vetített képes előadásai. ♦ Miklósváron a Kálnoky-kastélyban 18 órától Echoes of Pink Floyd-koncert. Az erdővidéki résztvevők fél áron (125 lej) vásárolhatnak belépőket (további információk az esemény közösségi oldalán – Kálnoky Castle Concerts). ♦ Vargyason 10 órától Bardócszék népviseletben 1.

Szárazajtán a református templomban „Muzsikaszóval, tánclépéssel” – Erdővidéki néptánctalálkozó, 17 órától a tánccsoportokat megáldja Kelemen Karikás Árpád református lelkész; 17.20-tól tánccsoportok felvonulása a templomtól a művelődési házig; 18 órától a Dobó Néptán­ccsoport (Erdőfüle), Hajnalcsillag Néptánccsoport (Apáca), Hajnalcsillag Néptánccsoport (Olasztelek), Pásztortűz Néptánccsoport (Nagybacon), Valál Néptánccsoport (Székelyszáldobos) bemutatkozása, fellépése a művelődési házban. Közreműködik a Finom Zenekar (Kézdivásárhely). A műsort követően táncház.



Vasárnap

Baróton Erdővidék Múzeumának kertjében 17 órától gitáros záróest tábortűzzel. ♦ Köpecen a református templomban 11 órától orgonakoncert Román Ábel, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákja (Középajta) előadásában, az istentiszteletet követően. ♦ Felsőrákoson az unitárius templomban 11 órától Fekete Hunor, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola oktatója, népzenész (Nagyajta) hangszerbemutatója az istentiszteletet követően. ♦ Ürmösön a művelődési házban 12 órától Libegőmadár – bábelőadás a HalVirág Bábszínház (Gyergyószentmiklós) előadásában.

PulzArt 11 – A láthatatlan nő

Október 10. és 12. között zajlik Sepsiszentgyörgyön a

pulzArt kortárs művészeti fesztivál. Film­vetítésekre, koncertekre, színházi előadásokra, műhelymunkákra várják a közönséget. A fesztivál műsora a pulzart.ro oldalon található meg, jegyek az eventim.ro oldalon kaphatók.

Szombaton 17 órától A láthatatlan nő – Nők a kamerák mögött, a dj-pult mellett, a színpadon, az irodalomban és a képzőművészetben. Láthatatlanok, vagy csak a rájuk osztott szerepeket látjuk? A 11. pulzArt kortárs művészeti fesztivál párbeszédre hív! Tarts velük, ha árnyaltabban látnád a nő sokszínűségét, kíváncsi vagy olyan női hangokra is, amelyek eddig kevesebb figyelmet kaptak. Élő zenés filmvetítés, színházi előadások, kiállítás, műhelyfoglalkozások várnak, és persze az elengedhetetlen pulzPartik. Részletek az esemény Facebook-oldalán.

Színház

M STUDIO. Október 11-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Dirty Dancing, koreográfus: Eryk Makohon. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. Az előadásban sztroboszkóp-effektus található, ezért fényérzékenyek számára nem javasolják. Jegyek a sepsiszentgyörgyi elő­adásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Roofman – A besurranó (román feliratos), 18.30-tól Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.30-tól Zúzógép (román feliratos) és A szomszéd (román vígjáték); szombaton: 11 órától A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 11.15-től Kiskedvencek elszabadulva (románul beszélő), 15.30-tól Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 16 órától Lili és a kenguru (magyarul beszélő), 17.15-től Fiatal anyák (román feliratos), 18 órától Tron: Ares (magyarul beszélő), 19.15-től A jogi egyetemi banda (román filmdráma), 20.15-től Egyik csata a másik után (magyarul beszélő), 20.45-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Kiskedvencek elszabadulva (magyarul beszélő) és 11.15 -től románul beszélő, 15.30-tól Lili és a kenguru (románul beszélő), 16 órától Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 17.30-tól Lucfenyőerdő (román történelmi filmdráma), 19 órától Túlagyalt randevú (román feliratos), 19.30-tól Egyik csata a másik után (román feliratos), 20.45-től A királyság (román feliratos).

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától szentmisével indul a zarándoklat utolsó napja. A gyertyás, rózsafüzéres imádkozó menet a Krisztus Király-templomtól a központi Szent József-templomba zarándokol.

SZÜLŐK ISKOLÁJA. A program részeként könyvbemutatót tart Csergő Csilla és Ferencz Dóra ma 19 órától a Szent József-plébánia Márton Áron-termében. A könyv címe: Szeretettel eggyé válva nevelni – kézikönyv a szeretet dobókocka alkalmazásához.

TANÁCSOSI ELŐADÁS. A Vár­templomi Keresztyén Nők Iskolája szervezésében szombaton 10 órától a vártemplom új gyülekezeti termében Nagy Éva, a Vallásügyi Államtitkárság tanácsosa, az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének elnöke tart előadást Hitünk és anyanyelvünk összefonódása címmel. Várnak mindenkit.

35 ÉVES A PRO VITA HOMINIS TÁRSASÁG. Szombaton 10.30-tól Kovásznán A meg nem születettek Emlékparkjában (Tímár utca 39/C) elvégzik a Magzat Keresztútját, 11 órától a hálaadó szentmisét bemutatja a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia segédlelkésze, T. Hosszú Norbert Lajos. 12 órától megemlékezések: Vida Izabella, Andrei Mária, Páll Gizella, dr. Kovács Zita a kovásznai plébánia Kovács Gábor-termében.

Nagyajtai mesenap

Október 11-én, szombaton 10 órától Kriza-meseösvény a határon inneni Tekergőkkel: mesemondás gyermekeknek, családoknak, majd játékos, élményalapú séta a mese útján a vártemplom udvarára– indulás az Áldás Házától. 13 órától mesemondók közös ebédje ugyanott; 14.30-tól Fekete Levente unitárius lelkész: „Mindannyiunk Krizája...” – előadás és tárlatvezetés a nagyajtai vártemplomban és a Kriza-teremben; 15.30-tól Tekei Erika néprajzukató: Népmesék Kriza János székely népköltési gyűjteményében; 16.30-tól beszélgetés a jelen lévő mesemondókkal és érdeklődőkkel az erdélyi népmesemondás jelenlegi helyzetéről és az Erdélyi Népmesemondó Találkozó jövőjéről; 19 órától ugyanott felnőtt meseest, közreműködők: a jelen lévő mesemondók, Cserey-Both Zsuzsa Tekergő mesedalnok (gardon).

Bardócszék népviseletben

Első alkalommal kerül sor október 11-én, szombaton Vargyason a Bardócszék népviseletben elnevezésű rendezvényre: 10 órától érkezés, bejelentkezés a vargyasi kultúrotthon előtti téren, 10.45-től vonulás zeneszóval az unitárius templomhoz, 11 órától ökumenikus istentisztelet, 12.30-tól ünnepélyes megnyitó, 12.45-től településenkénti népviselet-bemutatók, 14.45-től kulturális műsor, 15 órától közös ebéd, mulatság, 17 órától a küldöttségek hazautazása.

Röviden

FORGALOMKORLÁTOZÁS várható a 121A megyei úton Nagypatak térségében, illetve a Sugásfürdő felé vezető útszakaszon, ahol az Auto Crono CV Club autós edzéseket tart. Ma 9–19 óráig Nagypatak térségében zárják le az említett megyei utat, október 13-án a Sugásfürdő felé vezető úton zajlik raliedzés. A közúti forgalom óránként 10 percre újraindul. Az edzések célja a versenyzők felkészítése a Brassó–Kézdivásárhely ralira, valamint az útvonal tesztelése autós sportversenyekre. A veszélyes területekre gyalogosan, gépjárművel vagy biciklivel belépni tilos. További információ a 0740 944 841-es telefonszámon.

A SZÍVBETEGEK sepsiszentgyörgyi egyesülete összejövetelt tart ma 16 órától a Kónya Ádám Művelődési Házban. Téma: a szív világnapja.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár (0367 804 709) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max patika (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) a szolgálatos; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.