A harmadosztÃ¡lyÃº labdarÃºgÃ³-bajnoksÃ¡g nyolcadik fordulÃ³jÃ¡ban mindkÃ©t hÃ¡romszÃ©ki csapat hazai kÃ¶rnyezetben jÃ¡tszik. A legutÃ³bbi kÃ©t mÃ©rkÅ‘zÃ©sÃ©t megnyerÅ‘ Sepsi OSK II. ma 15 Ã³rÃ¡tÃ³l a tÃ¡blÃ¡zatban harmadik CS PÄƒuleÈ™ti ellen lÃ©p pÃ¡lyÃ¡ra a szemerjai stadionban, mÃ­g a KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SE szombaton 15 Ã³rÃ¡tÃ³l a Petrolul PloieÈ™ti II. egyÃ¼ttesÃ©t fogadja a Sinkovits Stadionban.

A mÃºlt hÃ©ten a sepsiszentgyÃ¶rgyi csapat a Galaci OÈ›eÂ­lul II. otthonÃ¡ban gyÅ‘zÃ¶tt (0â€“2), ezÃ¡ltal az idÃ©nyben elÅ‘szÃ¶r nyert idegenben. A Florin Pripu irÃ¡nyÃ­totta PÄƒuleÈ™ti az elÅ‘zÅ‘ fordulÃ³ban hazai pÃ¡lyÃ¡n diadalmaskodott a CSM RÃ¢mnicu SÄƒrat felett (4â€“2), Ã­gy csupÃ¡n kÃ©t pont a hÃ¡trÃ¡nya a listavezetÅ‘ Sporting LieÈ™ti mÃ¶gÃ¶tt. A piros-fehÃ©r mezesek Ã©s a Prahova megyei alakulat korÃ¡bban nÃ©gyszer nÃ©zett farkasszemet a harmadosztÃ¡lyban, a hÃ¡romszÃ©ki egyÃ¼ttes kÃ©tszer, a muntÃ©niai gÃ¡rda egyszer Ã¶rÃ¼lhetett, egy alkalommal pedig dÃ¶ntetlent jÃ¡tszottak. A mostani szezonban Nagy SÃ¡ndor legÃ©nysÃ©ge sajÃ¡t kÃ¶zÃ¶nsÃ©ge elÅ‘tt egyszer gyÅ‘zedelmesedett, kÃ©tszer remizett Ã©s egyszer veresÃ©get szenvedett, mÃ­g soron kÃ¶vetkezÅ‘ ellenfele remekÃ¼l szerepelt idegenben, hÃ¡rom siker mellett csak egyszer maradt alul.

A legutÃ³bbi jÃ¡tÃ©knapon megszakadt a kÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi gÃ¡rda veretlensÃ©ge Ã©s elvesztette a listavezetÅ‘ pozÃ­ciÃ³t, miutÃ¡n a Liviu NegoiÈ›Äƒ irÃ¡nyÃ­totta labdarÃºgÃ³k hazai kÃ¶rnyezetben meglepetÃ©sre kikaptak a CSO Plopeni csapatÃ¡tÃ³l (0â€“1). A Valentin BÄƒdoi vezette Petrolul PloieÈ™ti II. kiÃ¼tÃ©ses gyÅ‘zelmet aratott a vendÃ©g Unirea BraniÈ™tea ellen (6â€“2), ennÃ©lfogva az utolsÃ³rÃ³l a tÃ¡blÃ¡zat tizedik helyÃ©re lÃ©pett. A legjobb vÃ©delemmel rendelkezÅ‘ cÃ©hes vÃ¡rosi egyÃ¼ttes â€“ amely hÃ©t mÃ©rkÅ‘zÃ©sen Ã¶t gÃ³lt kapott â€“ a jelenlegi kiÃ­rÃ¡sban kivÃ¡lÃ³an teljesÃ­tett a Sinkovits Stadionban, mivel hÃ¡rom talÃ¡lkozÃ³t megnyert Ã©s csak egyszer maradt alul. A kÃ©k-fehÃ©r mezesek szombati rivÃ¡lisa idegenben mÃ©g egyetlen pontot sem szerzett, mindhÃ¡rom eddigi Ã¶sszecsapÃ¡sÃ¡t elvesztette, rÃ¡adul ezeken mindÃ¶ssze hÃ¡rom talÃ¡latot jegyzett.

A nyolcadik fordulÃ³ programja:Â * ma: CSM RÃ¢mnicu SÄƒratâ€“CS Victoria TraÂ­ian (15 Ã³ra), Sepsi OSK II.â€“CS PÄƒuleÈ™ti (15 Ã³ra) * szombat: CSO Plopeniâ€“CS Blejoi (15 Ã³ra), Sporting LieÈ™tiâ€“Galaci OÈ›elul II. (15 Ã³ra), Unirea BraniÈ™teaâ€“FC Unirea BrÄƒila (15 Ã³ra), KÃ©zdivÃ¡sÃ¡rhelyi SEâ€“Petrolul PloieÈ™ti II. (15 Ã³ra). (miska)