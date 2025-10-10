A háromszéki és a Cristian Roșu irányította Prahova megyei alakulat is győzelemmel hangolt az egymás elleni összecsapásra. Az előző fordulóban a Sepsi-SIC végig uralt mérkőzésen nyert a Hargita KK vendégeként (26–30), míg a munténiai gárda kiütéssel diadalmaskodott a CS Știința Bacău otthonában (18–35). Az együttesek az elmúlt idényben négyszer csaptak össze a másodosztályú bajnokságban, mind a négy alkalommal a CS Județean Prahova örülhetett a sikernek. Legutóbb idén májusban néztek farkasszemet az A-divízió felsőházi rájátszásában, a Szabó Kati Sportcsarnokban rendezett találkozó a vendégek 38–27 arányú diadalával zárult.

„Az ellenfelünk keretében több olyan játékos van, akik az élvonalban is szerepeltek, a tapasztaltak mellett ugyanakkor fiatal kézilabdázók is vannak a csapatban, akik befejezték pályafutásukat az utánpótlás-bajnokságokban. Remélem, jól játszunk a listavezetővel, főleg úgy, hogy a Székelyudvarhely ellen több remek pillanatunk is volt. Az előző fordulóban pontosan olyan mérkőzésen léptünk pályára, amilyenre számítottunk, mindkét csapat elszántan és ambiciósan küzdött. Biztos vagyok benne, hogy a Prahova elleni találkozó is hasonló lesz, az lehet az előnyünk, hogy mindegyik szerepkör tekintetében kiegyensúlyozottak vagyunk. Szükségünk van a nézők támogatására, várjuk, hogy ellátogassanak a sportcsarnokba és szurkoljanak nekünk” – mondta Carmen Cartaș vezetőedző.

A negyedik forduló programja (vasárnap): CSM Roman–CS Știința Bacău (11 óra), Sepsi-SIC–CS Județean Prahova (13 óra), Jászvásári CSM–Fogarasi VSK (16 óra). Egy eredmény: Hargita KK–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 43–26. (miska)