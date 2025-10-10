Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

JégkorongA galaci együttest fogadják a Háromszéki Ágyúsok

2025. október 10., péntek, Sport

Rövid szünet után a hétvégén a bajnokság alapszakaszában és a Román Kupa csoportkörében is jégre lépnek a Háromszéki Ágyúsok. Kertész Zoltán csapata ma és szombaton 18.30-tól a Galaci CSM ellen játszik a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán.

  • Fotó: Máté Bence
    Fotó: Máté Bence

A székelyföldi és a moldvai együttes szeptember végén már kétszer megmérkőzött egymással a Dunărea Műjégpályán: a narancs-kék mezesek a bajnokság alapszakaszában 5–0-ra, a Román Kupa csoportkörében 3–0-ra diadalmaskodtak. Kertész Zoltán legénysége három győzelemmel és két vereséggel ötödik a pontvadászat rangsorában, míg a Vitalij Kiricsenko irányította, a nyáron a keretét jelentősen átalakító Duna-parti alakulat egy sikerrel és öt fiaskóval a hetedik helyen áll.

„A Galac ellen már kétszer sikerült kapott gól nélkül lehoznunk a meccseket, viszont semmiképp sem szabad őket alábecsülni. Minden találkozót százszázalékos összpontosítással kell megközelítenünk, mert csak így tarthatjuk azt a szintet, amelyet elvárunk magunktól. Októberben sűrű programunk lesz három kupamérkőzéssel és négy bajnokival, ezért fontos, hogy fejben és fizikailag végig stabilak maradjunk. A Sapientia U23 gyors, fiatal csapat, amely ellen minden cserénél koncentrálnunk kell, illetve a Red Hawks elleni két összecsapáson a fókusz megtartása lehet a kulcs. A hónap végén akkor lennék elégedett, ha mind eredményben, mind teljesítményben előrelépnénk” – nyilatkozta Béres Szilárd, a Háromszéki Ágyúsok kapusa. (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 08:00 Cikk megjelenítése: 96 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 894
szavazógép
2025-10-10: Sport - :

A listavezetővel mérkőzik meg a Sepsi-SIC (Női kézilabda, A-divízió)

A legutóbbi két mérkőzését megnyerő sepsiszentgyörgyi csapatra komoly erőpróba vár a női másodosztályú kézilabda-bajnokságban. A negyedik fordulóban a zöld-fehér mezesek vasárnap 13 órától a hibátlanul listavezető CS Județean Prahova ellen játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban.
2025-10-10: Sport - :

Kulcsfontosságú Örményország legyőzése (Labdarúgás, Vb-selejtező)

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 19 órától az örmény csapatot fogadja a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. A mérkőzést a Digi Sport 2, a Prima Sport 1 és az M4 Sport élőben közvetíti. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese kedden 21.45-től a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként játszik.
rel="noreferrer"