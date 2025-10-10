HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
Krasznahorkai LÃ¡szlÃ³ SepsiszentgyÃ¶rgyÃ¶nCsak oda kell nÃ©zni

2025. oktÃ³ber 10., pÃ©ntek, Irodalom

Nincs mÃ³dszerem, mÃ³dszerem a kÃ­vÃ¡ncsisÃ¡g â€“ mondotta tegnap este (2010. oktÃ³ber 19-Ã©n â€“szerk. megj.). Ã­rÃ¡smÅ±vÃ©szetÃ©rÅ‘l Krasznahorkai LÃ¡szlÃ³ Kossuth-dÃ­jas Ã­rÃ³ a sepsiszentgyÃ¶rgyi Bod PÃ©ter Megyei KÃ¶nyvtÃ¡rban A tÃ¶kÃ©letesrÅ‘l â€“ Ã©s ami nem cÃ­mmel meghirdetett, Ã¡m attÃ³l szÃ¡mos irÃ¡nyba elkalandozÃ³, TamÃ¡s DÃ©nes esszÃ©Ã­rÃ³val folytatott beszÃ©lgetÃ©s sorÃ¡n.

  • TamÃ¡s DÃ©nes, Krasznahorkai LÃ¡szlÃ³ Ã©s Szonda Szabolcs a Bod PÃ©ter Megyei KÃ¶nyvtÃ¡rban. FotÃ³: Albert Levente
    TamÃ¡s DÃ©nes, Krasznahorkai LÃ¡szlÃ³ Ã©s Szonda Szabolcs a Bod PÃ©ter Megyei KÃ¶nyvtÃ¡rban. FotÃ³: Albert Levente

Ritka szerencsÃ©s pillanat a tegnapi, hiszen egy, a vilÃ¡got kÃ¡prÃ¡zatos Ã©rzÃ©kenysÃ©ggel figyelÅ‘, utazÃ³ Ã­rÃ³ arcÃ©le villant, kit, mint mondja, a vÃ©letlen vezÃ©rel, Ãºgy kerÃ¼l helyszÃ­neihez kÃ¶zel, hogy nem mond nemet az emberekkel valÃ³ talÃ¡lkozÃ¡sra. Ã‰rdekli sorsuk, szegÃ©nysÃ©gÃ¼k, a magyarorszÃ¡gi zalai parasztok vilÃ¡gÃ¡tÃ³l egÃ©szen a kÃ­nai emberig. UtÃ³bbiakban ottjÃ¡rtakor az utolsÃ³ mÅ±kÃ¶dÅ‘ Ã³kori birodalom tovÃ¡bbÃ©ltetÅ‘it vÃ©lte felfedezni, kÃ¶zÃ¶ttÃ¼k az egyik, megtudvÃ¡n, hogy magyar, PetÅ‘fi klasszikus sorait â€“ szabadsÃ¡g, szerelem, e kettÅ‘ kell nekem â€“ mondta el neki kÃ­nai nyelven. Azt is tapasztalhatta, mongolok, japÃ¡nok, kÃ­naiak egyarÃ¡nt kÃ­vÃ¡ncsiak a magyarokra. Krasznahorkait kÃ­vÃ¡ncsisÃ¡ga mellett nyughatatlansÃ¡ga vezÃ©rli a vilÃ¡gban, ebben a pillanatban egÃ©sz gondolatvilÃ¡ga kÃ¶zepÃ©n a Szent Anna-tÃ³ hÃºzÃ³dik, azt kell lÃ¡tnia. Volt bÃ¡nyÃ¡sz, Ã©jjeliÅ‘r, nÃ©pmÅ±velÅ‘, ebben a kÃ¶rnyezetben fogant SÃ¡tÃ¡ntangÃ³ cÃ­mÅ± elsÅ‘ regÃ©nye, Ãºjabban tÃ¶bbnyire Berlin nyitottsÃ¡gÃ¡ban Ã©l. MeglÃ¡tni azt, ami Ã©rtelmet adhat az Ã©letnek â€“ Ã­rja, vallja. Ã‰s hogyan lehet ezt ily alapossÃ¡ggal? SokÃ¡ig, tÃ¼relemmel kell nÃ©zni â€“ vÃ¡laszolja.Â 

(MÃ³zes LÃ¡szlÃ³ tudÃ³sÃ­tÃ¡sa a HÃ¡romszÃ©k 2010. oktÃ³ber 20-i, szerdai szÃ¡mÃ¡ban jelent meg)

