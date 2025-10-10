Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Képzőművészeit díjazta Erdővidék

2025. október 10., péntek, Közélet

Az Erdővidéki Közművelődési Napok negyedik napjának fő eseményeként több évtizedes kulturális szolgálatíaiért Erdővidék Kultúrájáért Díjjal tüntették ki Rácz Magda nyugalmazott tanárt és képzőművészt, az Isaszegen élő, de magát mindenképp barótiként meghatározó Incze Mózes pedig díszpolgári oklevelet vehetett át. 

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

Az alkalomból a művelődési ház Bodosi Dániel-termében berendezett Rácz Magda-kiállítást annak az Incze Mózesnek a szavai nyitották meg, akit mintegy négy évtizede a kitüntetett fedezett fel s indított útjára. Rácz Magda biztatása kellett ugyanis ahhoz, hogy az alig tízéves Mózes nyakába vegye a világot és a Marosvásárhelyi Művészeti Iskolában folytassa tanulmányait, ezáltal a közösség is egy nemzetközileg elismert székelyföldi festőművésszel gazdagodott.

Az egykori tanítvány a kezdetekről, a rá nagy hatást gyakorló, vele sok közösen megélt pillanatról emlékezett meg. „Tanította, hogy a szépség sokféle lehet, de mindig bírnia kell egy sajátos renddel, ahogy minden létező bír saját szerkezettel, ha úgy nézzük, saját szépséggel. Taníthatta azt is, hogy hagyjunk a képben üres tereket is a tovább fodrozódó gondolatok kijelölt helyeként. Merthogy a művet az alkotó csak magának fejezheti be, tudva, hogy minden további nézőben másként folytatódik annak látványként, gondolatként megélése, átértelmezése” – fogalmazott.

Incze Mózes Erdővidék Múzeumában nyílt kiállítását Sipos Endre festő- és grafikusművész, művészetfilozófus méltatta. A művelődési házban tartott díjátadón Demeter László, a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület elnöke beszédében a képzőművész életének és alkotói pályájának sarokköveiről szólt, majd a díszpolgári okevelet Benedek-Huszár János polgármester adta át. 

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 08:00
