Tókos Csaba, Erdővidék sportfotósa

2025. október 10., péntek

Az ismert erdővidéki személyiségek mellé felsorakozik egy sportfotós is: az olaszteleki Tókos Csaba a bardoci focipályán kezdte pályafutását, de már a budapesti Puskás Arénáig is eljutott szenvedélyének, a sportfotózásnak hódolva. Egyetlen futballmérkőzés alatt akár ezer képet is készít. 

    Tókos Csaba fényképezőgépével. Fotó: Demeter Zoltán

Mint azt az Erdővidéki Közművelődési Napokon a bardoci kultúrotthonban tartott szerdai előadásán elmondta, őt Erdővidék alakította olyanná, amilyen, szereti az embereket, szereti a focit és szereti a fotózást, és ezzel a szellemiséggel felvértezett úton szeretne továbbra is haladni a szakmai beteljesülés felé. A Sepsi OSK meccsein is rendszeresen fotózó fiatalember képeire nem nehéz felfigyelni, ennek ellenére egy­előre még mindig csak hobbiból, „saját szakállára” és nem utolsósorban költségére fotózik, szenvedélyből, az élmény kedvéért. „Reménykedem, hogy valaki felfigyel rám”– mondotta, hozzáfűzve, hogy szakmai fejlődése következő lépéseként egy romániai vagy akár magyarországi klubnál való tisztes elhelyezkedést, állandó állást tudna elképzelni, hogy megélhetése is valamennyire biztosítva legyen. „Ám a körforgásba nehéz bekerülni” – részletezte.

A focipályák szélén rendszerint két-három objektívvel és már profi fényképezőgéppel szaladgáló, a legjobb pillanatokat, emberi érzelmeket, kiváltképp a gólörömöket megörökíteni igyekvő sportfotós népszerűségnek örvend mind a közönség, mind a játékosok körében: a bardoci találkozót nemcsak helyi focirajongók tisztelték meg jelenlétükkel, de arra a Sepsi OSK két játékosa, Fejér Béla és Adnan Aganović is eljött. A közönség tapssal fogadta őket, ők barátjukként üdvözölték az előadót. Tókos Csaba beszélgetőtársa, Szakács-Kádár Julianna és a közönség kérdéseire válaszolva beszélt munkájának fortélyairól is, arról, milyen változatos és izgalmas egy focimeccs fotózása, és a találkozóra mezgyűjteményét is elhozta, melyek közül, mint mondta, az Aganović-mezre a legbüszkébb. 

A találkozó végén Tókos Jenő, a bardoci Prima Sportegyesület elnöke bejelentette, hogy november második felében Bardocon is levetítik a Bölöni Lászlóról készült életrajzi filmet, melyen jelen lesz a BEK-győztes labdarúgó is, akit egyébként régi emlékek fűznek a településhez: „fogorvosként ott végezte el élete első foghúzását”– mondta Tókos Jenő.

Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 08:00
