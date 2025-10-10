Negyedik alkalommal kerül sor október 11. és 19. között Sepsiszentgyörgyön a Visor Székelyföldi Fotófesztiválra, a megyei önkormányzat és a megyei művelődési központ partnerségében megvalósuló fotós seregszemle központi témáját ezúttal a gyermek képezi.

Az idei rendezvény a fotográfia különböző formáit és gondolkodásmódjait mutatja be, a cél pedig az, hogy megteremtsék a találkozás lehetőségét hivatásos és amatőr fotósok, diákok, tanárok és művészetkedvelők között – mutattak rá tájékoztatójukban a szervezők. A seregszemle témáját a gyermek képezi, nem csupán szereplőként, hanem mint látásmód, érzés, jelenlét (a fesztivál programja a Mi, hol, mikor? rovatban olvasható). „A gyermeki nézőpont nem magyaráz, hanem rácsodálkozik; nem ítél, hanem megfigyel. Ez a látás emlékeztet bennünket arra, honnan indul minden kép: abból a vágyból, hogy megértsük, amit látunk és kimondjuk, amit érzünk” – fogalmaztak.

Az idei Visor szombat délelőtt három szabadtéri tárlattal rajtol az Erzsébet parkban: a Székelyföldi Fotóklubok Szemléje ötödik alkalommal jelentkezik, betekintést nyújtva a régió alkotóinak képi világába, párbeszédet teremtve műkedvelő és hivatásos fotográfusok között. A független fotósok székelyföldi versenye nyomán azon alkotók képei is bemutatásra kerülnek, „akik intézményi háttér nélkül, önállóan keresik a képben rejlő igazságot”. Kiállítás nyílik továbbá a megyei művelődési központ által a középiskolás diákok számára meghirdetett fotópályázatra beérkezett fényképekből is.

A KépVidék Alkotócsoport is csatlakozik a fesztivál programjához, a Vargyast dokumentáló 2023-as alkotótáborukban készült fényképekből október 18-án, szombaton a helyi kultúrotthonban nyílik kiállítás. Az idei Visor fesztivál Diénes Andor György (André de Dienes) emléke előtt is tiszteleg.