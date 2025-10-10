Nemhogy költségvetés-kiigazítást nem kapott a város, hanem pénzt vettek el Kézdivásárhelytől. Bokor Tibor polgármester az alárendelt intézmények vezetőivel is egyeztetett, arra kérve, hogy ott spóroljanak, ahol tudnak.

Amint arról beszámoltunk, Kézdivásárhelyen leáll az uszoda építése, ugyanakkor idén egyetlen pályázat sem valósul meg az Anghel Saligny-program révén. Az egyik érintett utca a Kanta, annak felújítására is szerződés volt aláírva. Az utóbbi napok esős időjárása még pokolibbá tette a közlekedést az útszakaszon, amely korábban közművesítésen esett át, így az eleve rossz állapotban lévő kockakő burkolat még jobban tönkrement. A gödröket ideiglenesen só­derrel egyengették el, de az mára eltűnt a gödrökből. Szerkesztőségünknek is többen panaszkodtak, illetve a közösségi oldalon is jelentek meg rosszalló bejegyzések. A helyzet annyira rossz, hogy valaki javasolta: gyűjtést szervezne, hogy az utcát járhatóvá tegyék.

A panasszal Bokor Tibor polgármestert kerestük meg. „Tudok a dologról, mást nem tehettem, mint a városgazdálkodási cég vezetőjét utasítottam, hogy enyhítsenek a dolgon. A helyzet egyszerű: mindenféle kifizetést és vásárlást letiltottak, még kavicsot sem szerezhetünk be” – mondotta a városvezető. Adódott a kérdés: mi lesz a hótalanítással? „Nagyon jó kérdés, amire a kormány nem gondol. Fogalmam sincs, miként vehetünk homokot és sót, ha minden be van fagyasztva. Jelenleg pénzünk nincs, a költségvetés-kiegészítéskor máskor kaptunk négy-ötmillió lejt, most meg elvettek 708 ezret” – mondotta Bokor.

Nem csak Kézdivásárhely van ebben a hajóban: Sepsiszentgyörgytől például közel 3,9 millió lejt vettek vissza, Baróttól 1,5 milliót, tette hozzá a céhes város polgármestere. Az egyedüli szerencsés Kovászna városa, ahol a költségvetést megtoldották 875 ezer lejjel. A megyétől összességében közel 6,8 millió lejt vett el a kormány.