Költségcsökkentő intézkedésekEgyre nagyobb bajban Kézdivásárhely

2025. október 10., péntek, Közélet

Nemhogy költségvetés-kiigazítást nem kapott a város, hanem pénzt vettek el Kézdivásárhelytől. Bokor Tibor polgármester az alárendelt intézmények vezetőivel is egyeztetett, arra kérve, hogy ott spóroljanak, ahol tudnak.

    A céhes város főtere a magasból. Fotó: Bartos Lóránt

Amint arról beszámoltunk, Kézdivásárhelyen leáll az uszoda építése, ugyanakkor idén egyetlen pályázat sem valósul meg az Anghel Saligny-program révén. Az egyik érintett utca a Kanta, annak felújítására is szerződés volt aláírva. Az utóbbi napok esős időjárása még pokolibbá tette a közlekedést az útszakaszon, amely korábban közművesítésen esett át, így az eleve rossz állapotban lévő kockakő burkolat még jobban tönkrement. A gödröket ideiglenesen só­derrel egyengették el, de az mára eltűnt a gödrökből. Szerkesztőségünknek is többen panaszkodtak, illetve a közösségi oldalon is jelentek meg rosszalló bejegyzések. A helyzet annyira rossz, hogy valaki javasolta: gyűjtést szervezne, hogy az utcát járhatóvá tegyék.

A panasszal Bokor Tibor polgármestert kerestük meg. „Tudok a dologról, mást nem tehettem, mint a városgazdálkodási cég vezetőjét utasítottam, hogy enyhítsenek a dolgon. A helyzet egyszerű: mindenféle kifizetést és vásárlást letiltottak, még kavicsot sem szerezhetünk be” – mondotta a városvezető. Adódott a kérdés: mi lesz a hótalanítással? „Nagyon jó kérdés, amire a kormány nem gondol. Fogalmam sincs, miként vehetünk homokot és sót, ha minden be van fagyasztva. Jelenleg pénzünk nincs, a költségvetés-kiegészítéskor máskor kaptunk négy-ötmillió lejt, most meg elvettek 708 ezret” – mondotta Bokor.

Nem csak Kézdivásárhely van ebben a hajóban: Sepsiszentgyörgytől például közel 3,9 millió lejt vettek vissza, Baróttól 1,5 milliót, tette hozzá a céhes város polgármestere. Az egyedüli szerencsés Kovászna városa, ahol a költségvetést megtoldották 875 ezer lejjel. A megyétől összességében közel 6,8 millió lejt vett el a kormány.

