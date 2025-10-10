Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Előzetes letartóztatásba került bántalmazásért

2025. október 10., péntek, Közélet

Harmincnapos előzetes letartóztatást rendelt el a bíróság egy bántalmazással gyanúsított fiatalember ügyében – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

    Illusztráció. Fotó: pexels.com

Szeptember 28-án 1 óra 20 perc körül a 112-es segélyhívón riasztották a bodzafordulói rendőröket, hogy egy személyt bántalmaztak egy panzió udvarán. A helyszínre kiérkező rendőrök egy magánrendezvényen találták magukat, és a kivizsgálás során megállapították, hogy egy ittas állapotban levő 23 éves fiatalember minden előzmény vagy indok nélkül arcon ütött egy 35 éves nőt. Az incidens következtében pánikhangulat alakult ki, a rendezvény résztvevői közül néhányan közbe is léptek, hogy a helyzet ne fajuljon el. A nő sérülései miatt orvosi ellátásra szorult, mentő szállította kórházba. A támadót a rendőrök 24 órára őrizetbe vették, és büntetőeljárást indítottak ellene testi sértés, illetve a közrend és köznyugalom megzavarása miatt. Végül október 9-én a férfit bíróság elé állították, a bíró 30 napos előzetes letartóztatást rendelt el. (sz.)

