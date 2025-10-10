EurÃ³pai elfogatÃ³parancsot hajtottak vÃ©gre

Kedden a KovÃ¡szna megyei bÅ±nÃ¼gyi rendÂÅ‘rsÃ©g, valamint az elÅ‘pataki rendÅ‘rÅ‘rs munkatÃ¡rsai felkutattak egy 53 Ã©ves fÃ©rfit, akivel szemben az osztrÃ¡k hatÃ³sÃ¡gok eurÃ³pai elfogatÃ³parancsot adtak ki, mivel nemi erÅ‘szak elkÃ¶vetÃ©sÃ©vel gyanÃºsÃtjÃ¡k.
A fÃ©rfit a megyei rendÅ‘rsÃ©g fogdÃ¡jÃ¡ba szÃ¡llÃtottÃ¡k. SzerdÃ¡n a BrassÃ³i TÃ¡blabÃrÃ³sÃ¡g elrendelte a fÃ©rfi ideiglenes letartÃ³ztatÃ¡sÃ¡t. A formasÃ¡gok vÃ©geztÃ©vel a gyanÃºsÃtottat ki fogjÃ¡k adni AusztriÃ¡nak â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnap a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g. (sz.)