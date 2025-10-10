HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

EurÃ³pai elfogatÃ³parancsot hajtottak vÃ©gre

2025. oktÃ³ber 10., pÃ©ntek, KÃ¶zÃ©let

Kedden a KovÃ¡szna megyei bÅ±nÃ¼gyi rendÂ­Å‘rsÃ©g, valamint az elÅ‘pataki rendÅ‘rÅ‘rs munkatÃ¡rsai felkutattak egy 53 Ã©ves fÃ©rfit, akivel szemben az osztrÃ¡k hatÃ³sÃ¡gok eurÃ³pai elfogatÃ³parancsot adtak ki, mivel nemi erÅ‘szak elkÃ¶vetÃ©sÃ©vel gyanÃºsÃ­tjÃ¡k.

  • IllusztrÃ¡ciÃ³. FotÃ³: HÃ¡romszÃ©k
    IllusztrÃ¡ciÃ³. FotÃ³: HÃ¡romszÃ©k

A fÃ©rfit a megyei rendÅ‘rsÃ©g fogdÃ¡jÃ¡ba szÃ¡llÃ­tottÃ¡k. SzerdÃ¡n a BrassÃ³i TÃ¡blabÃ­rÃ³sÃ¡g elrendelte a fÃ©rfi ideiglenes letartÃ³ztatÃ¡sÃ¡t. A formasÃ¡gok vÃ©geztÃ©vel a gyanÃºsÃ­tottat ki fogjÃ¡k adni AusztriÃ¡nak â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnap a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g. (sz.)

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-10-10 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 330 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 5 Szavazatok szÃ¡ma: 1
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 894
szavazÃ³gÃ©p
2025-10-10: KÃ¶zÃ©let - :

ElÅ‘zetes letartÃ³ztatÃ¡sba kerÃ¼lt bÃ¡ntalmazÃ¡sÃ©rt

Harmincnapos elÅ‘zetes letartÃ³ztatÃ¡st rendelt el a bÃ­rÃ³sÃ¡g egy bÃ¡ntalmazÃ¡ssal gyanÃºsÃ­tott fiatalember Ã¼gyÃ©ben â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnap a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g.
2025-10-10: KÃ¶zÃ©let - :

A bÃ¡tyjÃ¡nak adta ki magÃ¡t, lebukott

Lebukott egy 25 Ã©ves gÃ©pkocsivezetÅ‘, aki igazoltatÃ¡skor a bÃ¡tyÂ­ja adatait diktÃ¡lta be â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnap a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g.
rel="noreferrer"