A bátyjának adta ki magát, lebukott

Lebukott egy 25 éves gépkocsivezető, aki igazoltatáskor a báty­ja adatait diktálta be – közölte tegnap a Kovászna megyei rendőrség.

A rendőrök kedden Bodzafordulón megállítottak egy kisteherautót. A volánnál ülő férfi közölte, hogy nincsenek nála iratok, és adatokat diktált be, ám ellentmondás merült fel a sofőr által mondott adatok és a rendőrségi nyilvántartás között, ezért a férfit további vizsgálatra a rendőrségre vitték. Ott kiderült, hogy a vezető egy 25 éves fiatalember, aki a rendőröknek először a négy évvel idősebb bátyja személyes adatait diktálta be. A rendőrség adatbázisa alapján a 25 éves férfi jogosítványát közlekedési szabálysértések miatt már felfüggesztették. Ügyében büntetőeljárás indult jogosítvány nélküli járművezetés bűncselekményének gyanúja miatt. A rendőrök 24 órára őrizetbe vették és a megyei fogdába szállították.

Ugyancsak kedden forgalomellenőrzés során egy másik férfit is tetten értek, amint Bikfalván robogóval közlekedett jogosítvány nélkül.

Tegnap Bodzavidéken a 10-es országúton a rendőrök megállítottak egy személy­autót, amelyet egy 36 éves férfi vezetett. A helyszíni alkoholszondás vizsgálat 0,49 mg/l szesztartalmat mutatott a kilélegzett levegőben. A pontos véralkoholszint megállapítására a férfit kórházba szállították vérvé­telre. (sz.)