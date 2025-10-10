HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
HÃ¡romszÃ©k, fÃ¼ggetlen napilap SepsiszentgyÃ¶rgy

NÅ‘i kosÃ¡rlabda, EurÃ³pa-kupaSÃºlyos veresÃ©ggel kezdett a Sepsi-SIC

2025. oktÃ³ber 10., pÃ©ntek, Sport

Az elsÅ‘ kÃ©t negyed mÃ©g kiegyensÃºlyozott volt, aztÃ¡n rÃ¡kapcsolt a tÃ¡voli dobÃ¡sok tekintetÃ©ben Ã¶tvenszÃ¡zalÃ©kos teljesÃ­tmÃ©nnyel elÅ‘rukkolÃ³ belga Kangoeroes Basket Mechelen, Ã©s sÃºlyos, 91â€“55 arÃ¡nyÃº veresÃ©get mÃ©rt a Sepsi-SIC egyÃ¼ttesÃ©re a nÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa 1. fordulÃ³jÃ¡ban. A zÃ¶ld-fehÃ©rek vasÃ¡rnap 19 Ã³rÃ¡tÃ³l a TÃ¢rgoviÈ™te csapatÃ¡t fogadjÃ¡k a Nemzeti LigÃ¡ban, mÃ­g szerdÃ¡n a KSC SzekszÃ¡rd Ã©rkezik a SzabÃ³ Kati Sportcsarnokba a mÃ¡sodik szÃ¡mÃº eurÃ³pai klubsorozatban.

  • FotÃ³: FIBA
    FotÃ³: FIBA

A Sepsi-SIC a sÃ©rÃ¼lt Ecaterina Armanu nÃ©lkÃ¼l utazott Belgiumba, ahol a Kangoeroes Basket Mechelen elleni mÃ©rkÅ‘zÃ©s elsÅ‘ perceiben fej-fej mellett haladt a kÃ©t csapat. A hÃ¡zigazdÃ¡k azonban Ã¡tvettÃ©k a talÃ¡lkozÃ³ irÃ¡nyÃ­tÃ¡sÃ¡t, Ã©s a tÃ¡volrÃ³l pontosan cÃ©lzÃ³ Nicholson kosaraival 22â€“18-ra vezettek az elsÅ‘ negyed vÃ©gÃ©n. A mÃ¡sodik jÃ¡tÃ©krÃ©sz elejÃ©n jobban ment Zoran Mikes tanÃ­tvÃ¡nyainak, majd SzabÃ³ Ã©s Mikes triplÃ¡ival, valamint Davis bÃ¼ntetÅ‘bÅ‘l szerzett pontjaival a 14. percben egy kosÃ¡rnyi volt a zÃ¶ld-fehÃ©rek hÃ¡trÃ¡nya (29â€“26). Gyors pontvÃ¡ltÃ¡s utÃ¡n mÃ¡r csak kettÅ‘vel vezettek a belgÃ¡k (32â€“30), Ã¡m ekkor Arvid Diels idÅ‘kÃ©rÃ©ssel megtÃ¶rte a zÃ¶ld-fehÃ©rek lendÃ¼letÃ©t. A kÃ¶vetkezÅ‘ percekben a Kangoeroes jÃ¡tÃ©kosai Ã¶sszehoztak egy 7â€“0-s sorozatot, Ã©s vendÃ©glÃ¡tÃ³ink tÃ­zpontos elÅ‘nyre tettek szert (40â€“30). A nagyszÃ¼net elÅ‘tt mÃ©g Gereben szerzett hÃ¡rom pontot, amire Vilcinskas vÃ¡laszolt, Ã­gy 42â€“33-nÃ¡l Ã©rt vÃ©get az elsÅ‘ fÃ©lidÅ‘.

A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n rÃ¡kapcsoltak a hÃ¡zigazdÃ¡k, Ã©s egyszerÅ±en Ã¡llva hagytÃ¡k a szentgyÃ¶rgyi lÃ¡nyokat, akik innen mÃ¡r csak futottak az eredmÃ©ny utÃ¡n. A belgÃ¡k Todd-Williams Ã©s Nicholson vezÃ©rletÃ©vel a 26. percben mÃ¡r 21 ponttal vezettek (64â€“43), majd a harmadik negyed 73â€“45-Ã¶s Ã¡llÃ¡snÃ¡l Ã©rt vÃ©get. A negyedik jÃ¡tÃ©krÃ©szben is remekelt a mecheleni gÃ¡rda, amely folyamatosan nÃ¶velte elÅ‘nyÃ©t, Ã©s a 39. minutumban mÃ¡r negyven pont volt a mieink hÃ¡trÃ¡nya (91â€“51). A vÃ©geredmÃ©ny 91â€“55 lett, a Sepsi-SIC szÃ¡mÃ¡ra pedig a lehetÅ‘ legrosszabbul indult az EurÃ³pa-kupa mostani kiÃ­rÃ¡sa. A 14 triplÃ¡t elsÃ¼llyesztÅ‘ belgÃ¡knÃ¡l Todd-Williams (25 pont) Ã©s Nicholson (24 pont) bizonyult a legjobbnak, mÃ­g a hÃ¡romszÃ©ki alakulattÃ³l Davis Ã©s SzabÃ³ 12 ponttal zÃ¡rt.

NÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa, csoportkÃ¶r â€“ 1. fordulÃ³: Kangoeroes Basket Mechelenâ€“Sepsi-SIC 91â€“55 (22â€“16, 20â€“15, 31â€“12, 18â€“10).

Mechelen, Winketkaai Sportterem. Vezette: Iain Macdonald (brit), Martin Demierre (svÃ¡jci), Lauri JÃ¤Ã¤maa (finn). Kangoeroes Basket: Todd-Williams 25/15, Van Den Adel 9/3, Kibedi 6, Nauwelaers 9/9, Nicholson 24/15â€“Bah 4, Devarrewaere, Malkoc, Stathis, Prapa 2, Kahongo, Vilcinskas 12. EdzÅ‘: Arvid Diels. Sepsi-SIC: Gereben 9, Davis 12/3, CÄƒtinean 3/3, SzabÃ³ 12/3, MÃ©rÃ©sz 8â€“HollÃ³, HaranguÈ™, GhiÈ›Äƒ, Diop 2, Mikes 9/9. EdzÅ‘: Zoran Mikes.

HozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok
MegosztÃ¡s:   SzerzÅ‘: Tibodi Ferenc Cikk megjelenÃ©si idÅ‘pontja: 2025-10-10 08:00 Cikk megjelenÃ­tÃ©se: 135 OlvasÃ³ink Ã©rtÃ©kelÃ©se: 0 Szavazatok szÃ¡ma: 0
Az Ã¶n Ã©rtÃ©kelÃ©se:
TÃ¡mogassa a HÃ¡romszÃ©ket! Ã–nnek is fontos, hogy megbÃ­zhatÃ³, hiteles forrÃ¡sbÃ³l tÃ¡jÃ©kozÃ³djÃ©k? Szeret elemzÃ©seket, vÃ©lemÃ©nyanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni SzÃ©kelyfÃ¶ld mÃºltjÃ¡t, termÃ©szeti, kulturÃ¡lis Ã©rtÃ©keit? SzÃ­vesen olvas a hÃ¡romszÃ©ki mÅ±velÅ‘dÃ©si Ã©letrÅ‘l, Ãºj kÃ¶nyvekrÅ‘l, szÃ­nhÃ¡zi elÅ‘adÃ¡sokrÃ³l? Szereti az alkotÃ³ emberekkel, vÃ¡llalkozÃ³kkal, pedagÃ³gusokkal, sportolÃ³kkal kÃ©szÃ¼lt interjÃºkat? A HÃ¡romszÃ©k napilapnÃ¡l azÃ©rt dolgozunk, hogy tartalmas olvasmÃ¡nyokat kÃ­nÃ¡ljunk Ã–nnek.
Ha Ã–nnek is fontos a HÃ¡romszÃ©k, kÃ©rjÃ¼k, adomÃ¡nyÃ¡val tÃ¡mogassa lapunk internetes kiadÃ¡sÃ¡t.
Napi menÃ¼
SzavazÃ¡s
Ã–n szerint feljut-e a mostani idÃ©nyben a SuperLigÃ¡ba a Sepsi OSK?









eredmÃ©nyek
szavazatok szÃ¡ma 894
szavazÃ³gÃ©p
2025-10-10: KÃ¶zÃ©let - :

A bÃ¡tyjÃ¡nak adta ki magÃ¡t, lebukott

Lebukott egy 25 Ã©ves gÃ©pkocsivezetÅ‘, aki igazoltatÃ¡skor a bÃ¡tyÂ­ja adatait diktÃ¡lta be â€“ kÃ¶zÃ¶lte tegnap a KovÃ¡szna megyei rendÅ‘rsÃ©g.
rel="noreferrer"