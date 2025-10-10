Az elsÅ‘ kÃ©t negyed mÃ©g kiegyensÃºlyozott volt, aztÃ¡n rÃ¡kapcsolt a tÃ¡voli dobÃ¡sok tekintetÃ©ben Ã¶tvenszÃ¡zalÃ©kos teljesÃ­tmÃ©nnyel elÅ‘rukkolÃ³ belga Kangoeroes Basket Mechelen, Ã©s sÃºlyos, 91â€“55 arÃ¡nyÃº veresÃ©get mÃ©rt a Sepsi-SIC egyÃ¼ttesÃ©re a nÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa 1. fordulÃ³jÃ¡ban. A zÃ¶ld-fehÃ©rek vasÃ¡rnap 19 Ã³rÃ¡tÃ³l a TÃ¢rgoviÈ™te csapatÃ¡t fogadjÃ¡k a Nemzeti LigÃ¡ban, mÃ­g szerdÃ¡n a KSC SzekszÃ¡rd Ã©rkezik a SzabÃ³ Kati Sportcsarnokba a mÃ¡sodik szÃ¡mÃº eurÃ³pai klubsorozatban.

A Sepsi-SIC a sÃ©rÃ¼lt Ecaterina Armanu nÃ©lkÃ¼l utazott Belgiumba, ahol a Kangoeroes Basket Mechelen elleni mÃ©rkÅ‘zÃ©s elsÅ‘ perceiben fej-fej mellett haladt a kÃ©t csapat. A hÃ¡zigazdÃ¡k azonban Ã¡tvettÃ©k a talÃ¡lkozÃ³ irÃ¡nyÃ­tÃ¡sÃ¡t, Ã©s a tÃ¡volrÃ³l pontosan cÃ©lzÃ³ Nicholson kosaraival 22â€“18-ra vezettek az elsÅ‘ negyed vÃ©gÃ©n. A mÃ¡sodik jÃ¡tÃ©krÃ©sz elejÃ©n jobban ment Zoran Mikes tanÃ­tvÃ¡nyainak, majd SzabÃ³ Ã©s Mikes triplÃ¡ival, valamint Davis bÃ¼ntetÅ‘bÅ‘l szerzett pontjaival a 14. percben egy kosÃ¡rnyi volt a zÃ¶ld-fehÃ©rek hÃ¡trÃ¡nya (29â€“26). Gyors pontvÃ¡ltÃ¡s utÃ¡n mÃ¡r csak kettÅ‘vel vezettek a belgÃ¡k (32â€“30), Ã¡m ekkor Arvid Diels idÅ‘kÃ©rÃ©ssel megtÃ¶rte a zÃ¶ld-fehÃ©rek lendÃ¼letÃ©t. A kÃ¶vetkezÅ‘ percekben a Kangoeroes jÃ¡tÃ©kosai Ã¶sszehoztak egy 7â€“0-s sorozatot, Ã©s vendÃ©glÃ¡tÃ³ink tÃ­zpontos elÅ‘nyre tettek szert (40â€“30). A nagyszÃ¼net elÅ‘tt mÃ©g Gereben szerzett hÃ¡rom pontot, amire Vilcinskas vÃ¡laszolt, Ã­gy 42â€“33-nÃ¡l Ã©rt vÃ©get az elsÅ‘ fÃ©lidÅ‘.

A tÃ©rfÃ©lcsere utÃ¡n rÃ¡kapcsoltak a hÃ¡zigazdÃ¡k, Ã©s egyszerÅ±en Ã¡llva hagytÃ¡k a szentgyÃ¶rgyi lÃ¡nyokat, akik innen mÃ¡r csak futottak az eredmÃ©ny utÃ¡n. A belgÃ¡k Todd-Williams Ã©s Nicholson vezÃ©rletÃ©vel a 26. percben mÃ¡r 21 ponttal vezettek (64â€“43), majd a harmadik negyed 73â€“45-Ã¶s Ã¡llÃ¡snÃ¡l Ã©rt vÃ©get. A negyedik jÃ¡tÃ©krÃ©szben is remekelt a mecheleni gÃ¡rda, amely folyamatosan nÃ¶velte elÅ‘nyÃ©t, Ã©s a 39. minutumban mÃ¡r negyven pont volt a mieink hÃ¡trÃ¡nya (91â€“51). A vÃ©geredmÃ©ny 91â€“55 lett, a Sepsi-SIC szÃ¡mÃ¡ra pedig a lehetÅ‘ legrosszabbul indult az EurÃ³pa-kupa mostani kiÃ­rÃ¡sa. A 14 triplÃ¡t elsÃ¼llyesztÅ‘ belgÃ¡knÃ¡l Todd-Williams (25 pont) Ã©s Nicholson (24 pont) bizonyult a legjobbnak, mÃ­g a hÃ¡romszÃ©ki alakulattÃ³l Davis Ã©s SzabÃ³ 12 ponttal zÃ¡rt.

NÅ‘i kosÃ¡rlabda EurÃ³pa-kupa, csoportkÃ¶r â€“ 1. fordulÃ³: Kangoeroes Basket Mechelenâ€“Sepsi-SIC 91â€“55 (22â€“16, 20â€“15, 31â€“12, 18â€“10).

Mechelen, Winketkaai Sportterem. Vezette: Iain Macdonald (brit), Martin Demierre (svÃ¡jci), Lauri JÃ¤Ã¤maa (finn). Kangoeroes Basket: Todd-Williams 25/15, Van Den Adel 9/3, Kibedi 6, Nauwelaers 9/9, Nicholson 24/15â€“Bah 4, Devarrewaere, Malkoc, Stathis, Prapa 2, Kahongo, Vilcinskas 12. EdzÅ‘: Arvid Diels. Sepsi-SIC: Gereben 9, Davis 12/3, CÄƒtinean 3/3, SzabÃ³ 12/3, MÃ©rÃ©sz 8â€“HollÃ³, HaranguÈ™, GhiÈ›Äƒ, Diop 2, Mikes 9/9. EdzÅ‘: Zoran Mikes.