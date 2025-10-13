Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. október 13., hétfő, Elhalálozás

Elhalálozás
Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy az aldobolyi születésű sepsiszentgyörgyi
NAGY EUGEN-EMERIC
életének 88. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Temetése 2025. október
14-én, kedden 13 órakor lesz az aldobolyi ortodox temető ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Tisztelettel kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
A gyászoló család
1120466
Megemlékezés
Annyira fáj, hogy el sem mondhatom. / Nem látom többé, s nem is hallhatom. / Hiába érzem őt itt belül élénken, / Kezét felém nyújtva esdőn, félénken, / Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, / S mikor elmentél, nem fogtam a kezed. / Pihenj csendesen, drága jó anyám, / Szépséges lelked régen az égbe szállt. / Ameddig én élek, itt vagy a szívemben, / Szeretlek, szeretlek, sohasem feledlek. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága jó édesanyára, nagymamára, MOLNÁR OLGÁRA halálának negyedik évfordulóján.
Szerettei
4335500
Gyászunk az a csend, amelyben az emlékek szívünkben szólnak. Nem hallja más, csak mi magunk, mégis ott van minden mosoly, minden szó, minden közös pillanat. Ez a csend egyszerre fájdalmas és vigasztaló. Fáj, mert nem ölelhetjük át többé azt, akit szeretünk. Vigasztaló, mert a szívünkben tovább él, és soha nem tűnik el.
Fájó szívvel emlékezünk a kökösi
KÓRÉH ISTVÁN kántorra halálának 6. évfordulóján.
A csend búcsúzik,
a szív könnyezik. 
Nyugodjál békében.
Szerettei
4335497
„Aki szeretetben él, az nem hal meg – csak előremegy.” Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk
DEÁK JÓZSEFRE halálának 4. évfordulóján.
Családja
1120464
Fájó szívvel emlékezünk
a nagybaconi id. OLÁH ANNÁRA
halálának 7. évfordulóján.
Szerettei
4335520
Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, / Amit tőlünk soha senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, / Szívből szeretünk s nem felejtünk téged. Fájó szívvel emlékezünk KISS JÁNOSRA halálának 11. évfordulóján.
Bánatos szülei, gyermekei, testvérei és azok családja
4335545

Hozzászólások
