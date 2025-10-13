Jelképek a Székelyföldön Október 16-án, csütörtökön 18 órakor mutatják be a Székely Nemzeti Múzeum Bartók-termében a most megjelent, Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet, melynek szerzői Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros, Mihály János lövétei történész, Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus és a sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus, aki az est házigazdája is. A székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által kiadott kötet székelyföldi címerekről, zászlókról és pecsétekről szóló tanulmányokat tartalmaz, a jelen lévő szerzők mellett bemutatja P. Buzogány Árpád szerkesztő.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: ma 19 órától és kedden 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba (r.: Bocsárdi László). ♦ Október 17-én, pénteken 19 órától a kamarateremben koncert-előadás Cseh Tamás dalaiból: Valóság nagybátyám, előadó: Gajzágó Zsuzsa, közreműködik Pál Ferenczi Gyöngyi és Nemes Levente.

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban 17-én, pénteken és 18-án, szombaton 19 órától bemutató: Unchiul Vania/Ványa bácsi, szerző és rendező: Radu Afrim.

VENDÉGJÁTÉK. Október 16-án, csütörtökön 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Maciej Kuźmiński A négy évszak című produkcióját játssza Magyarország egyik legrégebbi táncszínháza, a Közép-Európa Táncszínház hét táncosból álló társulata. A vendégjáték a Beyond Front@: Bridging Periphery Creative Europe 2023–2026 projekt keretében látható.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336), illetve a

biletmaster.ro honlapon vásárolhatók.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház október 14-én, kedden 10 és 12, valamint október 15-én 10 és 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében játssza Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye nyomán készült előadását Nagy Norbert rendezésében.

Mentális reziliencia a munka világában

A kiégés jelensége és hatásai címmel tart előadást az MCC meghívására ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotel konferenciatermében Antalka Ágota. Az előadás tudományos igényességgel tárgyalja a burnout szindróma kialakulásának pszichológiai és szervezeti tényezőit, valamint annak egyéni és kollektív következményeit. A meghívott előadó, Antalka Ágota pszichológus, író, aki a pszichológia és neveléstudományi kutatások szakterületén szerzett doktori címet. Több nemzetközi és hazai szakmai projekt koordinátora, több tudományos társaság tagja, időszakosan egyetemi társtanár, konferenciák előadója, rendszeresen publikál szakmai folyóiratokban. A Magyar Tudományos Akadémia külső, köztestületi tagja. Eddig 11 könyve jelent meg, írásai­ért három irodalmi díjjal tüntették ki. Moderátor: Máthé Kincső rádiós műsorvezető-szerkesztő, a Rádió GaGa munkatársa és a Pertu című portrépodcast házigazdája. A részvételi szándékot űrlapon kell jelezni az esemény Facebook-oldalán.

4. VISOR – Székelyföldi Fotófesztivál

Október 18-án, szombaton 18 órától a KépVidék Alkotócsoport Életképek című kiállítása Vargyason a kultúrotthonban. • Október 19-én, vasárnap 13 órától emléktábla-avatás Kézdivásárhelyen: Diénes Andor György (André de Dienes), a világhírű kézdivásárhelyi születésű fotóművész emlékére az emléktáblát Hodor Levente kezdeményezésére Vetró András szobrászművész készítette. A részvétel minden eseményen díjtalan.

Kiállítás

A DESIGN WEEK-KIÁLLÍTÁS programja mától 19-éig, vasárnapig naponta 11–18 óráig látogatható Sepsiszentgyörgyön a dohánygyár épületében.

KÖZÖS TÁRLAT. A Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében október 15-én, szerdán 17 órától Kovásznán a Kádár László Képtárban megtartják a barcasági magyar képzőművészek közös tárlatának megnyitóját. Megnyitóbeszédet mond Vetró B. S. András képzőművész, tanár (Brassó), fellép a Neogitár-Alfa együttes (felkészítő: Kurta Béla ny. zenetanár); kiállító művészek: Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Albert Sándor, Albert Zoltán, Bartha Árpád, Bartha Bíborka, Csutak Levente, Damó István, Dimény András, Ferencz Ágnes, Fiscăleanu Jolán, Gyulai-Nagy Margit, Henning Lajos, Jakabos-Olsefszky Imola, Magdó István, Mattis-Teutsch Waldemár, Miklóssy Mária, Schmidts Réka, Simó Enikő, Tomos Tünde, Vetró B. Sebestyén András. A kiállítás november 14-ig látogatható.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsótömösi csata történetét feldolgozó Magyarok fénye című rockoratóriumot október 17-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és Gelence Polgármesteri Hivatalában kaphatók.

HANGVERSENYÉVAD. A Ge­orgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. Az est különleges jelentőséggel bír, hiszen a két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet. A jegy ára 40, illetve 20 lej.

Tánc

TÁNCHÁZ. Október 17-én, pénteken 20 órától új helyszínen, az Óriáspince Rendezvényteremben (Csíki utca 62. szám) tartja évadnyitó táncházát a Háromszék Táncszínház. Házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énektanítással közreműködik Deák Anett. A muzsikát a Heveder Banda és a Folker együttes szolgáltatja, különleges meghívott: André Csaba. A belépés ingyenes.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.15-től Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 18 órától Tron: Ares (román feliratos), 18.15-től Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő), 20.15-től Világvége után (román feliratos); szerdán: 16 órától Tron: Ares (magyarul beszélő), 16.30-tól Lili és a kenguru (románul beszélő), 18.15-től Roofman – A besurranó (román feliratos), 18.30-től Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő), 20.45-től A jogi egyetemi banda (román filmdráma).

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 és 14.40-től imaszándékok fogadása, 13.15-től Rózsafüzér a Mária Rádió magyar családjával (3. tized), 15 órától Irgalmasság rózsafüzére, 17 órától szentmise Gyergyóalfaluból, 18.30-tól Örvendetes rózsafüzér, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.35-től esti mese, 19.40-től Zsolozsma – esti dicséret.

Tortoma Önképzőkör

Október 14-én, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Múlt és jelen Közép-Ázsiában: Kazahsztán és Üzbegisztán címmel Deme Judit fül-orr-gégész főorvos (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes élménybeszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Bábos mesevilág Kovásznán

Ma, 14-én és 15-én Bedőházi Beáta mesemondó ellátogat Kovásznára, és varázslatos meséivel megörvendezteti a gyerekeket naponta 10–15 óráig a Kovászna Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. Osztályok, csoportok jelentkezését a 0733 009 002-es telefonszámon várják.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár (0367 804 709) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi ese­teket.