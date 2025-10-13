Remek hétvégét zártak hazai környezetben a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban. A nyolcadik fordulóban a Sepsi OSK II. pénteken nagyot küzdve borította a papírformát, ugyanis a hajrában szerzett góllal 1–0-ra nyert a CS Păulești ellen, így sorozatban harmadszor győzött. A Kézdivásárhelyi SE szombaton végig uralt mérkőzésen hozta a kötelezőt: 3–1-re diadalmaskodott a Petrolul Ploiești II. felett, és ezzel beérte pontszámban az éllovas Sporting Liești együttesét.

Meglepetést okoztak

Negyed­óra elteltével a vendégek többször veszélyeztettek a szemerjai stadionban, azonban Gedő Hunor megfogta Alexandru Topală és Adrian Petre kísérletét. Az egyre bátrabban játszó házigazdák a 30. percben közel jártak a vezetés megszerzéséhez, ekkor Nistor Ákos előkészítése után Gabriel Mihoreanu sarkazását Marian Voicu bravúrral védte. Szünet előtt a Prahova megyei csapat újabb helyzeteket alakított ki: Petre két lehetőségét szintén hárította a háromszéki kapus, míg Andrei Sora közelről célt tévesztett. A sepsiszentgyörgyi együttes a második félidőben is fegyelmezetten védekezett, miközben ellenfele a támadójátékra összpontosított. A 49. percben Țangulea a bal kapufát találta telibe, nem sokkal később pedig Petre néhány méterről sarokkal, majd távolról is próbálkozott, viszont Gedő állta a sarat. A hajrához közeledve ismét felpörögtek a felek: a 81. percben Robert Călin betalálhatott volna, ellenben ezt a székelyföldi alakulat védelme megakadályozta. Ezt követően a piros-fehér mezesek eldöntötték a mérkőzést, a rivális tévedését kihasználva a csereként beállt Vlad Truța védhetetlenül a bal alsóba lőtt (1–0).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 8. forduló: Sepsi OSK II.–CS Păulești 1–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, szemerjai stadion. Vezette: Robert Șroder (Suceava). Sepsi OSK II.: Gedő – Győrfi, Leczki (Păcurar, 78.), Vereguț, Fekete, S. Matei, Nikula (Bocan, 59.), Nistor, Mihoreanu (Truța, 59.), Gyulai (Bena, 59.), Kocsis (Székeli, 90+2.). Edző: Nagy Sándor. Păulești: Voicu – Ghinea, Călin (Micu, 83.), Sora (Cotună, 59.), Topală (Bobea, 68.), Berbecaru, Iordan, Ghizdeanu, Țangulea, G. Matei, A. Petre (Sanda, 68. és Bechir, 83.). Edző: Florin Pripu. Gólszerző: Truța (85.). Sárga lap: Kocsis (90.), Bena (90+3.), illetve Sanda (72.).

Hozták a kötelezőt

Az első percekben a vendégek kétszer is helyzetbe kerültek a Sinkovits Stadionban, David Ilie lövését és Georgian Dima szabadrúgását is védte Csíki Szabolcs. Nem sokkal később a házigazdák előtt is adódtak lehetőségek, Rareș Plăiașu kísérletét és Fábián Róbert pontrúgását hárította a Prahova megyei gárda kapusa. A kézdivásárhelyi alakulat a 37. percben vezetést szerzett, Varga Máté beívelése után Andrei Nicoloiu a hálóba továbbított (1–0). A szünet előtt a Plo­iești egyenlíthetett volna, Raul Bucur löketénél a gólvonalról mentettek a kék-fehér mezesek, David Bădic lecsúszott beadása pedig a keresztlécen csattant. A második félidőben a céhes városi játékosok akarata érvényesült, az erőfeszítésük a 70. percben eredményezett gólt, amikor egy ellentámadás végén Iulian Nechita 18 méterről a kapuba tekert (2–0). A hajrában Liviu Negoiță legénysége lezárta a találkozót, a csereként beállt Varga Nobert 20 méterről védhetetlenül a jobb alsóba lőtt (3–0). A háromszéki csapat megnyugtató előnye tudatában hátradőlt, ezt kihasználva a ráadásban a munténiai együttes a kispadról érkező Robert Coman révén szépített (3–1).

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 8. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Petrolul Ploiești II. 3–1 (1–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Matei Șerban (Kolozsvár). KSE: Csíki – Rusu, Varga M., Cîrstian, Gajdó, Drugă (Fülöp, 82.), Fábián (Budău, 82.), Barta, Plăiașu (Varga N., 61.), Nicoloiu (Dobos, 69.), Nechita (Bandi, 82.). Edző: Liviu Neogiță. Ploiești II.: Jercălău – Bucur (Argeșanu, 74.), Costache, D. Ilie, Sîrbu, Guiu (R. Coman, 84.), Dumitrache, Bădic (Leescu, 69.), Dima (Dumitru, 84.), Dudu, Răducan. Edző: Valentin Bădoi. Gólszerzők: Nicoloiu (37.), Nechita (70.), Varga N. (89.), illetve R. Coman (90+3.). Sárga lap: Fábián (46.), Drugă (61.), illetve D. Ilie (66.).

További eredmények, 8. forduló: CSM Râmnicu Sărat–CS Victoria Traian 2–3, CSO Plopeni–CS Blejoi 1–0, Sporting Liești–Galaci Oțelul II. 3–3, Unirea Braniștea–FC Unirea Brăila 2–2.

A táblázat:

1. Lieşti 6 1 1 26–13 19

2. Kézdivásárhely 6 1 1 19–6 19

3. Păuleşti 5 1 2 16–7 16

4. Blejoi 4 1 3 18–11 13

5. Traian 4 1 3 12–18 13

6. Sepsi OSK II. 3 2 3 15–11 11

7. Plopeni 3 1 4 12–14 10

8. Braniştea* 3 2 3 17–18 8

9. Brăila 2 2 4 10–24 8

10. Petrolul II. 2 0 6 14–18 6

11. Râmnicu Sărat 2 0 6 13–21 6

12. Oţelul II. 1 2 5 11–22 5

* három büntetőpont levonva

A kilencedik forduló programja: * október 17., péntek: Petrolul Ploiești II.–CSO Plopeni (15 óra), FC Unirea Brăila–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Galaci Oțelul II.–Unirea Braniștea (15 óra), CS Blejoi–CSM Râmnicu Sărat (15 óra) * október 18., szombat: CS Păulești–Sporting Liești (15 óra), CS Victoria Traian–Sepsi OSK II. (15 óra).