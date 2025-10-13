Az elmúlt hétvégén a Háromszéki Ágyúsok hazai környezetben mindkét mérkőzésüket megnyerték a Galaci CSM ellen. Kertész Zoltán csapata pénteken 6–1-re diadalmaskodott a bajnokság alapszakaszában, szombaton pedig 5–1-re győzött a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezes együttes legközelebb október 17-én és 18-án a Sapientia U23 otthonában játszik a Felcsíki Műjégpályán.

Pénteken a háromszéki csapat az első harmadban sorra alakította ki a helyzeteket, azonban a galaci alakulat sepsiszentgyörgyi kapusa, Pál Bence remekül védett. A házigazdák uralták a találkozót, ellenfelük csak elvétve szabadult a szorításukból, majd a játék képével ellentétben mégis a vendégek kerültek előnybe, a 17. percben Luka Zorko volt eredményes (0–1). A Galaci CSM a szünet után is fegyelmezetten védekezett, viszont a 37. percben kifizetődött a narancs-kék mezesek erőfeszítése, ekkor egy bedobás során Szergej Pajor kaparintotta meg a korongot, ezt követően pedig Lukas Žukauskas védhetetlenül a jobb felsőbe talált (1–1). A Háromszéki Ágyúsok az utolsó felvonásban megrázták magukat, a 45. percben átvették a vezetést: létszámfölényben Žukauskas előkészítéséből Ilyés Tamás a bal felsőbe továbbított (2–1). A folytatásban sorra ütötték a gólokat, előbb Biró Ottó lehetőségét hárította a kapus, ellenben a kipattanót Róth Zoltán értékesítette (3–1), aztán Antal Előd passzából Biró növelte a különbséget (4–1). Az 52. percben Antal László egyéni akció végén ugrasztotta talpra a közönséget (5–1), ezután Vitalij Kirincsenko vezetőedző időt kért, ami egyáltalán nem bizonyult hasznosnak, mert kisvártatva Žukauskas emberelőnyben némi szerencsével beállította a végeredményt (6–1).

Szombaton a háromszéki alakulat az első pillanattól kezdve uralta a mérkőzést, viszont vagy az utolsó passzokba csúszott hiba, vagy Bogdan Enache hárított bravúrral, akit Biró Ottó kísérleténél a kapuvas is kisegített. A vendégek újfent szervezett védekezésükre támaszkodtak, amelyet a házigazdáknak ezúttal már a 13. percben sikerült feltörniük, ekkor Lukas Žukauskas átadásából Szergej Pajor higgadtan emelt a hálóba (1–0). A Duna-parti gárda bátrabban indította a második harmadot, több helyzetet kialakított, azonban László Arnold állta a sarat. A folytatásban Žukauskas előkészítése után Horváth Pál próbálkozása a hálóőr lába mellett a ketrecbe csorgott (2–0), a 26. percben Antal Előd passzából Gecse Olivér csúsztatott a jobb alsóba (3–0), majd Szőcs Zalán távolról nagyszerűen lőtt a jobb felsőbe (4–0). A szünet előtt szépített a Galaci CSM, Cătălin Berdilă lövését védte László, a kipattanót pedig Cezar Gheorghe értékesítette (4–1). Kertész Zoltán legénysége az utolsó játékrészben sem lassított, továbbra is nyomás alatt tartotta riválisát, aztán a 47. percben Ilyés Tamás és Kernászt Máté összjátéka végén utóbbi szépségdíjas találatot jegyzett (5–1). A Háromszéki Ágyúsok az összecsapás utolsó percében létszámfölényben rohamoztak, ellenben az eredmény már nem változott, bár a győzelmük így is megérdemelt volt.

Eredmények: * román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 6–1 (gólszerzők: Lukas Žukauskas 37., 53., Ilyés Tamás 45., Róth Zoltán 48., Biró Ottó 51., Antal László 52., illetve Luka Zorko 17.) * Román Kupa, csoportkör: Háromszéki Ágyúsok–Galaci CSM 5–1 (gólszerzők: Szergej Pajor 13., Horváth 24., Gecse Olivér 26., Szőcs Zalán 32., Kernászt Máté 47., illetve Cezar Gheorghe 36.).