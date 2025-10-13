Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Női kézilabda, A-divízióHengerelt a második félidőben a Sepsi-SIC

2025. október 13., hétfő, Sport

A sepsiszentgyörgyi együttes tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban fegyelmezett véde­kezéssel és kiváló második félidei támadójátékkal 31–25 arányban diadalmaskodott az idényben eddig veretlen CS Județean Prahova felett a női másodosztályú kézilabda-bajnokság negyedik fordulójában. Az A-divízió közel két hétig szünetel, ezt követően a zöld-fehér mezesek október 23-án a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ vendégeként lépnek pályára.

  • Fotók: Miska Brigitta
    Fotók: Miska Brigitta

A mérkőzésen először a vendégek voltak eredményesek, viszont gyorsan érkezett a házigazdák válasza. A folytatásban a sepsiszentgyörgyi alakulat elkövetett néhány hibát, illetve kimaradtak dobások, ezt pedig kihasználta a Prahova megyei rivális, amely több alkalommal is kettővel vezetett. Carmen Cartaș vezetőedző a 19. percben időt kért, ami hasznosnak bizonyult, ugyanis a zöld-fehér mezesek kezdtek magukra találni, ugyanakkor a védekezésük egyre hatékonyabbá vált. Emiatt a munténiai gárda az első félidő utolsó négy percében nem jegyzett újabb találatot, miközben a háromszéki csapat háromszor is megzörgette a hálót, ezáltal kétgólos előnnyel mehetett pihenőre (14–12).

Szünet után a határozottan játszó Sepsi-SIC állva hagyta ellenfelét, egy remek sorozatot követően a 44. percre megnyugtató különbséget épített ki (23–16). A Kovászna megyei együttesből az első félidőben Cristina Crețu, a második játékrészben Andra Banu villogott támadásban, mindketten oroszlánrészt vállaltak a sikerből. A nagy kedvvel kézilabdázó hazai alakulat átlövései pontosak voltak, valamint a gyors szélsők is pontosan céloztak, így a Ploiești az 54. percre kilátástalan helyzetbe került (27–18). A hajrában Cristian Roșu tanítványai némileg faragtak hátrányukból, azonban egyáltalán nem forgott veszélyben a sepsiszentgyörgyi csapat idénybeli harmadik győzelme.

 

 

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 4. forduló: Sepsi-SIC–CS Județean Prahova 31–25 (14–12).
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 400 néző. Vezette: Ionuț Cazan és Gesur Suliman. Sepsi-SIC: Demeter – Márton, Damian 1, Crețu 7 (1), Rău 2, Bîrlă 4, Soreanu. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Pavel 5 (2), Cîrstian, Ghinea 1, Kolumbán 3, Banu 7, Solymosi, Balázs 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Prahova: Voicilă – Dan 1, Ilie 1, Dumitrașcu 2, Andrița 7, Coman 7 (1), Gean­gu 6 (3). Cserék: Rădoiu (kapus), Popescu, Ciocan, Grigore, Ion, Zamfirescu 1, Pîrvulescu, Iordache, Grigorescu. Vezetőedző: Cristian Roșu. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/5, illetve 4/6.

További eredmények, 4. forduló: Hargita KK–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 43–26, CSM Roman–CS Știința Bacău 48–21, Jászvásári CSM–Fogarasi VSK 41–21.

A rangsor állása: 1. CSM Roman 8 pont, 2. Sepsi-SIC 6, 3. CS Județean Prahova 6, 4. Jászvásári CSM 5, 5. Hargita KK 2, 6. Fogarasi VSK 2, 7. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0, 8. CS Știința Bacău 0.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Miska Brigitta Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 140 Olvasóink értékelése: 4.5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Sport - Miska Brigitta:

Nem kegyelmeztek moldvai ellenfelüknek (Jégkorong)

Az elmúlt hétvégén a Háromszéki Ágyúsok hazai környezetben mindkét mérkőzésüket megnyerték a Galaci CSM ellen. Kertész Zoltán csapata pénteken 6–1-re diadalmaskodott a bajnokság alapszakaszában, szombaton pedig 5–1-re győzött a Román Kupa csoportkörében. A narancs-kék mezes együttes legközelebb október 17-én és 18-án a Sapientia U23 otthonában játszik a Felcsíki Műjégpályán.
2025-10-13: Sport - :

Döntetlent játszottak az élvonalbeli csapattal (Labdarúgás)

A Sepsi OSK a bajnoki szünetben sem tétlenkedik, gőzerővel készül a másodosztályú pontvadászat folytatására. A sepsiszentgyörgyi csapat szombaton az élvonalban gyengélkedő FC Petrolul Ploiești ellen játszott felkészülési mérkőzést a Sepsi Duna Arénában.
rel="noreferrer"