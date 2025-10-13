A sepsiszentgyörgyi együttes tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban fegyelmezett véde­kezéssel és kiváló második félidei támadójátékkal 31–25 arányban diadalmaskodott az idényben eddig veretlen CS Județean Prahova felett a női másodosztályú kézilabda-bajnokság negyedik fordulójában. Az A-divízió közel két hétig szünetel, ezt követően a zöld-fehér mezesek október 23-án a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ vendégeként lépnek pályára.

A mérkőzésen először a vendégek voltak eredményesek, viszont gyorsan érkezett a házigazdák válasza. A folytatásban a sepsiszentgyörgyi alakulat elkövetett néhány hibát, illetve kimaradtak dobások, ezt pedig kihasználta a Prahova megyei rivális, amely több alkalommal is kettővel vezetett. Carmen Cartaș vezetőedző a 19. percben időt kért, ami hasznosnak bizonyult, ugyanis a zöld-fehér mezesek kezdtek magukra találni, ugyanakkor a védekezésük egyre hatékonyabbá vált. Emiatt a munténiai gárda az első félidő utolsó négy percében nem jegyzett újabb találatot, miközben a háromszéki csapat háromszor is megzörgette a hálót, ezáltal kétgólos előnnyel mehetett pihenőre (14–12).

Szünet után a határozottan játszó Sepsi-SIC állva hagyta ellenfelét, egy remek sorozatot követően a 44. percre megnyugtató különbséget épített ki (23–16). A Kovászna megyei együttesből az első félidőben Cristina Crețu, a második játékrészben Andra Banu villogott támadásban, mindketten oroszlánrészt vállaltak a sikerből. A nagy kedvvel kézilabdázó hazai alakulat átlövései pontosak voltak, valamint a gyors szélsők is pontosan céloztak, így a Ploiești az 54. percre kilátástalan helyzetbe került (27–18). A hajrában Cristian Roșu tanítványai némileg faragtak hátrányukból, azonban egyáltalán nem forgott veszélyben a sepsiszentgyörgyi csapat idénybeli harmadik győzelme.

Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 4. forduló: Sepsi-SIC–CS Județean Prahova 31–25 (14–12).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 400 néző. Vezette: Ionuț Cazan és Gesur Suliman. Sepsi-SIC: Demeter – Márton, Damian 1, Crețu 7 (1), Rău 2, Bîrlă 4, Soreanu. Cserék: Andrei (kapus), Lupișcă, Pavel 5 (2), Cîrstian, Ghinea 1, Kolumbán 3, Banu 7, Solymosi, Balázs 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Prahova: Voicilă – Dan 1, Ilie 1, Dumitrașcu 2, Andrița 7, Coman 7 (1), Gean­gu 6 (3). Cserék: Rădoiu (kapus), Popescu, Ciocan, Grigore, Ion, Zamfirescu 1, Pîrvulescu, Iordache, Grigorescu. Vezetőedző: Cristian Roșu. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/5, illetve 4/6.

További eredmények, 4. forduló: Hargita KK–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 43–26, CSM Roman–CS Știința Bacău 48–21, Jászvásári CSM–Fogarasi VSK 41–21.

A rangsor állása: 1. CSM Roman 8 pont, 2. Sepsi-SIC 6, 3. CS Județean Prahova 6, 4. Jászvásári CSM 5, 5. Hargita KK 2, 6. Fogarasi VSK 2, 7. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 0, 8. CS Știința Bacău 0.