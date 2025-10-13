A találkozót a vendégek kezdték jobban, már a 7. percben előnybe kerültek, miután a házigazdák figyelmetlenségét kihasználva Valentin Gheorghe a bal alsóba gurított (1–0). A piros-fehér mezesek nem sokkal később egyenlítettek, Sergiu Hanca a tizenhatos területben szabálytalankodott Fábio Vianna ellen, ezért a játékvezető tizenegyest ítélt. Dino Skorup középre tartó büntetőlövését védte Stefan Krell, viszont a kipattanó a horvát középpályáshoz került, aki ezúttal nem hibázott (1–1). A bátran játszó háromszéki együttes az első félidő derekán átvette a vezetést, Vianna szögletéből Dimitri Oberlin közelről a hálóba továbbított (2–1). Szünet után a házigazdák növelhették volna a különbséget, azonban Giovani Ghimfus és Adnan Aganović erőteljes lehetőségét hárította a Prahova megyei kapus. A folytatásban a kilátogató nézők legnagyobb örömére öt hónap kihagyás után ismét pályára lépett Denis Haruț, aki idén májusban szenvedett bokaszalag-szakadást, emiatt műteni is kellett. A 64. percben aztán betalált az Eugen Neagoe irányította alakulat, Tommi Jyry sarokrúgását követően Guilherme Soares fejelt a keresztléc alá (2–2). A hátralévő időben kiegyenlített volt a küzdelem, ellenben a kapuk már nem forogtak veszélyben.

Eredmény, felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–FC Petrolul Ploiești 2–2 (2–1).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna. Vezette: Lucian Rusandu. Sepsi OSK: Bartha – Oteliță, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna, Cîmpean, Păun, Skorup, Nešković, Mavis, Oberlin. Játszott még: Aganović, Oro­ian, Ghimfus, Silaghi, Iglesias, Heras, Haruț. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Petrolul: Krell – Papp, Dongmo, Chică-Roșă, V. Gheorghe, Hanca, Ricar­dinho, Tolea, Soares, Marian, Prce. Játszott még: Bălbărău, Jyry, Mateiu, Grozav, Doukansy, Săl­ceanu, Doumtsios, On­guene, Dumitriu, Baldres. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Skorup (9.), Oberlin (23.), illetve V. Gheorghe (7.), Soares (64.). Sárga lap: Tchibota (25.), illetve Onguene (71.). (miska)