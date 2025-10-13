Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

LabdarúgásDöntetlent játszottak az élvonalbeli csapattal

2025. október 13., hétfő, Sport

A Sepsi OSK a bajnoki szünetben sem tétlenkedik, gőzerővel készül a másodosztályú pontvadászat folytatására. A sepsiszentgyörgyi csapat szombaton az élvonalban gyengélkedő FC Petrolul Ploiești ellen játszott felkészülési mérkőzést a Sepsi Duna Arénában.

  • Fotók: Tókos Csaba
    Fotók: Tókos Csaba

A találkozót a vendégek kezdték jobban, már a 7. percben előnybe kerültek, miután a házigazdák figyelmetlenségét kihasználva Valentin Gheorghe a bal alsóba gurított (1–0). A piros-fehér mezesek nem sokkal később egyenlítettek, Sergiu Hanca a tizenhatos területben szabálytalankodott Fábio Vianna ellen, ezért a játékvezető tizenegyest ítélt. Dino Skorup középre tartó büntetőlövését védte Stefan Krell, viszont a kipattanó a horvát középpályáshoz került, aki ezúttal nem hibázott (1–1). A bátran játszó háromszéki együttes az első félidő derekán átvette a vezetést, Vianna szögletéből Dimitri Oberlin közelről a hálóba továbbított (2–1). Szünet után a házigazdák növelhették volna a különbséget, azonban Giovani Ghimfus és Adnan Aganović erőteljes lehetőségét hárította a Prahova megyei kapus. A folytatásban a kilátogató nézők legnagyobb örömére öt hónap kihagyás után ismét pályára lépett Denis Haruț, aki idén májusban szenvedett bokaszalag-szakadást, emiatt műteni is kellett. A 64. percben aztán betalált az Eugen Neagoe irányította alakulat, Tommi Jyry sarokrúgását követően Guilherme Soares fejelt a keresztléc alá (2–2). A hátralévő időben kiegyenlített volt a küzdelem, ellenben a kapuk már nem forogtak veszélyben.

 

 

Eredmény, felkészülési mérkőzés: Sepsi OSK–FC Petrolul Ploiești 2–2 (2–1).
Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna. Vezette: Lucian Rusandu. Sepsi OSK: Bartha – Oteliță, Vîrtej, Dobrosavlevici, Vianna, Cîmpean, Păun, Skorup, Nešković, Mavis, Oberlin. Játszott még: Aganović, Oro­ian, Ghimfus, Silaghi, Iglesias, Heras, Haruț. Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Petrolul: Krell – Papp, Dongmo, Chică-Roșă, V. Gheorghe, Hanca, Ricar­dinho, Tolea, Soares, Marian, Prce. Játszott még: Bălbărău, Jyry, Mateiu, Grozav, Doukansy, Săl­ceanu, Doumtsios, On­guene, Dumitriu, Baldres. Vezetőedző: Eugen Neagoe. Gólszerzők: Skorup (9.), Oberlin (23.), illetve V. Gheorghe (7.), Soares (64.). Sárga lap: Tchibota (25.), illetve Onguene (71.). (miska)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 114 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Sport - Miska Brigitta:

Hengerelt a második félidőben a Sepsi-SIC (Női kézilabda, A-divízió)

A sepsiszentgyörgyi együttes tegnap a Szabó Kati Sportcsarnokban fegyelmezett véde­kezéssel és kiváló második félidei támadójátékkal 31–25 arányban diadalmaskodott az idényben eddig veretlen CS Județean Prahova felett a női másodosztályú kézilabda-bajnokság negyedik fordulójában. Az A-divízió közel két hétig szünetel, ezt követően a zöld-fehér mezesek október 23-án a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ vendégeként lépnek pályára.
2025-10-13: Sport - :

Kétgólos magyar győzelem Örményország ellen (Labdarúgás, vb-selejtező)

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte az örmény csapatot a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. Az immár négypontos magyar együttes sikerével a pótselejtezőt jelentő második helyre lépett. Marco Rossi szövetségi kapitány alakulata legközelebb kedden 21.45-től a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban. A találkozót a Digi Sport 1 és az M4 Sport élőben közvetíti.
rel="noreferrer"