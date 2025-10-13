Az első perctől a magyar csapat irányította a játékot, míg az ellenfél ellentámadásokra rendezkedett be. Tíz percet kellett várni az első helyzetre, Szoboszlai Dominik labdaszerzését követően Lukács Dániel próbálkozhatott tíz méterről, viszont a vendégkapus lábbal hárított, majd az első végigvitt örmény támadás végén Tóth Balázs is védett. A magyar támadásokból hiányzott a kreativitás és a dinamika, éppen ezért a második kaput eltaláló hazai kísérlet csak a 34. percben volt, akkor Lukács lövésénél mentett Henri Avagjan. Az első tetszetős akciót nem sokkal a szünet előtt vezették a házigazdák, amikor Bolla Bendegúz jobb oldali beadására hiába érkezett kiváló ütemben Szoboszlai, mivel eltévesztette a bal alsó sarkot.

A folytatásban is maradt a meddő mezőnyfölény, bár ezúttal a magyar gárda jobban használta a széleket, ahonnan több beadás is érkezett a vendégek büntetőterületére, azonban ezeket rendre hatástalanították, aztán az 56. percben az üresen maradt Lukács kihasználta az adódó lehetőséget. A folytatásban nagyobb terület nyílt a magyar játékosok előtt, akik elkezdtek veszélyesebben futballozni, ellenben sokáig nem sikerült eldönteni az összecsapást, Nagy Zsolt fejesénél a kapufa mentette meg a riválist. Az örmény együttesnek is akadt két ellentámadása, Tóth mindkétszer könnyedén védte a próbálkozásokat. A hosszabbításban Dárdai Márton labdaszerzése után Gruber Zsombor is megszerezte első gólját a válogatottban.

Eredmények, F-csoport, 3. forduló: Magyarország–Örményország 2–0 (gólszerzők: Lukács 56., Gruber 90+4.), Portugália–Írország 1–0 (gólszerző: Ruben Neves 90+1.). A csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. Magyarország 4 pont, 3. Örményország 3 pont, 4. Írország 1 pont.