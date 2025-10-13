Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, vb-selejtezőKétgólos magyar győzelem Örményország ellen

2025. október 13., hétfő, Sport

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton hazai pályán 2–0-ra legyőzte az örmény csapatot a világbajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában. Az immár négypontos magyar együttes sikerével a pótselejtezőt jelentő második helyre lépett. Marco Rossi szövetségi kapitány alakulata legközelebb kedden 21.45-től a Nemzetek Ligája-győztes Portugália vendégeként lép pályára Lisszabonban. A találkozót a Digi Sport 1 és az M4 Sport élőben közvetíti.

  • Fotó: Magyar Labdarúgó-szövetség
    Fotó: Magyar Labdarúgó-szövetség

Az első perctől a magyar csapat irányította a játékot, míg az ellenfél ellentámadásokra rendezkedett be. Tíz percet kellett várni az első helyzetre, Szoboszlai Dominik labdaszerzését követően Lukács Dániel próbálkozhatott tíz méterről, viszont a vendégkapus lábbal hárított, majd az első végigvitt örmény támadás végén Tóth Balázs is védett. A magyar támadásokból hiányzott a kreativitás és a dinamika, éppen ezért a második kaput eltaláló hazai kísérlet csak a 34. percben volt, akkor Lukács lövésénél mentett Henri Avagjan. Az első tetszetős akciót nem sokkal a szünet előtt vezették a házigazdák, amikor Bolla Bendegúz jobb oldali beadására hiába érkezett kiváló ütemben Szoboszlai, mivel eltévesztette a bal alsó sarkot.

A folytatásban is maradt a meddő mezőnyfölény, bár ezúttal a magyar gárda jobban használta a széleket, ahonnan több beadás is érkezett a vendégek büntetőterületére, azonban ezeket rendre hatástalanították, aztán az 56. percben az üresen maradt Lukács kihasználta az adódó lehetőséget. A folytatásban nagyobb terület nyílt a magyar játékosok előtt, akik elkezdtek veszélyesebben futballozni, ellenben sokáig nem sikerült eldönteni az összecsapást, Nagy Zsolt fejesénél a kapufa mentette meg a riválist. Az örmény együttesnek is akadt két ellentámadása, Tóth mindkétszer könnyedén védte a próbálkozásokat. A hosszabbításban Dárdai Márton labdaszerzése után Gruber Zsombor is megszerezte első gólját a válogatottban.

Eredmények, F-csoport, 3. forduló: Magyarország–Örményország 2–0 (gólszerzők: Lukács 56., Gruber 90+4.), Portugália–Írország 1–0 (gólszerző: Ruben Neves 90+1.). A csoport állása: 1. Portugália 9 pont, 2. Magyarország 4 pont, 3. Örményország 3 pont, 4. Írország 1 pont.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 97 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Sport - :

Döntetlent játszottak az élvonalbeli csapattal (Labdarúgás)

A Sepsi OSK a bajnoki szünetben sem tétlenkedik, gőzerővel készül a másodosztályú pontvadászat folytatására. A sepsiszentgyörgyi csapat szombaton az élvonalban gyengélkedő FC Petrolul Ploiești ellen játszott felkészülési mérkőzést a Sepsi Duna Arénában.
2025-10-13: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Thai kesudiós csirkemell)

Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, ½ csésze kukorica­keményítő, 3 cikk fokhagyma, 1 fej hagyma, ½ csésze kesudió, 1 piros és 1 sárga kaliforniai paprika, ¼ csésze apróra vágott zöldhagyma, só, 2–3 dl olaj a sütéshez. A szószhoz: 3 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál fehérborecet, 2 evőkanál cukor, csilipehely, ½ kiskanál kukoricakeményítő.
rel="noreferrer"