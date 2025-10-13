Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, ½ csésze kukorica­keményítő, 3 cikk fokhagyma, 1 fej hagyma, ½ csésze kesudió, 1 piros és 1 sárga kaliforniai paprika, ¼ csésze apróra vágott zöldhagyma, só, 2–3 dl olaj a sütéshez. A szószhoz: 3 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál fehérborecet, 2 evőkanál cukor, csilipehely, ½ kiskanál kukoricakeményítő.

Elkészítése. A csirkemellet tetszőleges méretű kockára vágjuk, sózzuk, majd keményítőbe forgatjuk és forró olajban megpirítjuk – felhasználásig félretesszük. A szószhoz egy edényben hidegen összekeverjük a szójaszószt, a fehérborecetet, a cukrot, a kukoricakeményítőt és a csilipelyhet – felhasználásig ezt is félretesszük. Az apró kockára vágott hagymát és fokhagymát, a zöldhagymát, valamint a felkockázott piros és sárga kaliforniai paprikát egy evőkanál olajon megfuttatjuk. Hozzáadjuk a kesudiót és a pirított csirkemellkockákat, majd ízesítjük az összekevert szósszal és gyorsan összeforraljuk. Az ízletes kesudiós csirkét párolt rizzsel tálaljuk.

A csilipelyhet el is hagyhatjuk, ha nem szeretjük a csípős ízeket.

Elkészítési idő: 40 perc

Mennyiség: 4 személy

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.