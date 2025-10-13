Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 13., hétfő, Szabadidő
  • Erdőfülei asszonyok a szombati, Vargyason tartott, Bardócszék népviseletben című találkozón. Fotó: Böjte Ferenc
    Erdőfülei asszonyok a szombati, Vargyason tartott, Bardócszék népviseletben című találkozón. Fotó: Böjte Ferenc
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 100 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Thai kesudiós csirkemell)

Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, ½ csésze kukorica­keményítő, 3 cikk fokhagyma, 1 fej hagyma, ½ csésze kesudió, 1 piros és 1 sárga kaliforniai paprika, ¼ csésze apróra vágott zöldhagyma, só, 2–3 dl olaj a sütéshez. A szószhoz: 3 evőkanál szójaszósz, 2 evőkanál fehérborecet, 2 evőkanál cukor, csilipehely, ½ kiskanál kukoricakeményítő.
2025-10-13: Belföld - :

Egységben az erőnk, közösségben a jövőnk (Az RMDSZ 17. kongresszusa)

Ezzel a mottóval tartották pénteken a Kolozs megyei Zsukiménesen az RMDSZ 17. kongresszusát, melyen Orbán Viktor magyar és Ilie Bolojan román miniszterelnök is részt vett. A kétévente tartott küldöttgyűlésen megemlékeztek az érdekvédelmi szervezet elmúlt 35 évéről, és elfogadták a következő évekre szóló stratégiai dokumentumot.
rel="noreferrer"