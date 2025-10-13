Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Száz munkatársat alkalmaztak volna

2025. október 13., hétfő, Közélet

Kétszáz érdeklődőt fogadtak péntek délelőtt a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal munkatársai a Sepsiszentgyörgyön szervezett állásbörzén, ahol 24 gazdasági szereplő toborozott munkatársakat.

    Fotó: Facebook / Megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség

A rendezvény összesítője szerint 116 szabad állást népszerűsítettek a mezőgazdaság, építkezés, kereskedelem, vendéglátás, fakitermelés, távközlés területén, illetve a termelésben. A cégek, vállalkozások egyebek közt őrző-védő munkatársakat, kereskedelmi dolgozókat és árumozgatókat, szakképzetlen munkásokat, kertészeti dolgozókat, pincéreket, cukrászokat, asztalosokat, kőműveseket, valamint szállodai recepcióst, titkárt és esztergályost alkalmaztak volna. Hat állást fogyatékkal élőknek, további öt munkahelyet pedig felsőfokú képesítéssel rendelkezőknek ajánlottak. A rendezvényen alkalmazás nem történt, de további megbeszélésre, próbamunkára 26 személyt hívtak a megjelent 207 résztvevő közül – közölte a megyei munakerő-foglalkoztatási ügynökség. (dvk)

