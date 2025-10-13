Száz munkatársat alkalmaztak volna

A rendezvény összesítője szerint 116 szabad állást népszerűsítettek a mezőgazdaság, építkezés, kereskedelem, vendéglátás, fakitermelés, távközlés területén, illetve a termelésben. A cégek, vállalkozások egyebek közt őrző-védő munkatársakat, kereskedelmi dolgozókat és árumozgatókat, szakképzetlen munkásokat, kertészeti dolgozókat, pincéreket, cukrászokat, asztalosokat, kőműveseket, valamint szállodai recepcióst, titkárt és esztergályost alkalmaztak volna. Hat állást fogyatékkal élőknek, további öt munkahelyet pedig felsőfokú képesítéssel rendelkezőknek ajánlottak. A rendezvényen alkalmazás nem történt, de további megbeszélésre, próbamunkára 26 személyt hívtak a megjelent 207 résztvevő közül – közölte a megyei munakerő-foglalkoztatási ügynökség. (dvk)