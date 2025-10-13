Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Bardócszék népviseletben

2025. október 13., hétfő, Közélet

Ritka szép, az együvé tartozás érzését megerősítő őszi hétvégét élhettek át azok, akik részt vettek szombaton az Erdővidéki Közművelődési Napok nagyszabású vargyasi rendezvényén, a Bardócszék népviseletben elnevezésű találkozón.

  • Felsőrákosiak népviseletben a vargyasi kultúrotthon színpadán. Fotók: Böjte Ferenc
    Felsőrákosiak népviseletben a vargyasi kultúrotthon színpadán. Fotók: Böjte Ferenc

A találkozó résztvevői hét erdővidéki faluból sereglettek össze azért, hogy megmutathassák másoknak is székely ruháik szebbnél szebb darabjait, azt az általuk hűen őrzött kulturális örökséget, amely ma is a székely identitástudat meghatározója, a velünk élő múlt emlékeket idéző, lelkeket simogató hagyatéka. 

Bibarcfalva, Bardoc, Erdőfüle, Felsőrákos, Kisbacon, Székelyszáldobos és a házigazda Vargyas idősebb és fiatalabb, népviseletbe öltözött lakói, akik eljöttek a találkozóra, Homoród menti zenészek muzsikaszójára gyülekeztek a kultúrotthonnál, majd az unitárius templomig vonultak, ahol ünnepi istentiszteleten vettek részt. 

Ilkei Árpád lelkész már a prédikációja alapjául vett bibliai igével is arra intett, vigyázzunk örökségünkre, örökségül kapott népviseletünkre. „Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet!” – hangzott a Királyok könyvéből felolvasott bibliai vers, utalva azokra, akik a mai idők szavához igazodva tán túl könnyen (és felelőtlenül) válnak meg elődeik rájuk hagyott javaitól. Prédikációjában kifejtette: bár a székely harisnyát is felváltotta a divatosabb farmernadrág, azoknak van igazuk, akik a harisnyát mégis előveszik olykor a fiók mélyéről, és magukra öltik, nem mondanak le róla. „Mert amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemond, annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges” – idézte Deák Ferenc, a nemzet bölcsének szavait a lelkész.

Az istentisztelet zárómozzanataként a helyi unitárius dalkör énekelt, annak végeztével pedig a találkozó résztvevői visszamentek Vargyas szépen felújított kultúrotthonába, ahol terített asztal mellett folytatódott a találkozó. Ünnepi beszédet mondott Imets Lajos, Vargyas község polgármestere, Lakatos Csilla muzeológus, Erdővidék Múzeumának munkatársa és Mihály János történész, a Hargita megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársa, akinek szerkesztésében egy igényes kivitelezésű alkalmi kiadvány is megjelent a találkozóra. Ebben többek között Erdővidékről, Vargyas múltjáról, környezetéről, múltbeli népszokásairól, erdővidéki népi mesterségekről olvashattunk. A kultúrotthon falain ugyanakkor az Őseink viseletben című fotókiállítás képei voltak láthatóak. 

 

Vargyasiak mutatják be székely viseletüket, előtérben Dimén Levente földrajztanár és Ilkei Árpád unitárius lelkész. Fotó: Böjte Ferenc

 

Lakatos Csillának többen köszönetet mondtak a találkozó létrejöttét szorgalmazó fáradozásáért, Imets Lajos polgármester Erdővidék büszke, székely gyökerű közösségeként üdvözölte a találkozó résztvevőit, és külön köszöntötte a Vargyas testvértelepüléseiről érkezetteket is. Következett a népviselet-bemutató, melynek során a találkozón részt vevő települések képviselői színpadra vonultak és bemutatták székely viseletük jellegzetességeit. Itt a felsőrákosiak kerepines lájbijától, szabados kurtijától és faolajas kendőjétől kezdve egészen a vargyasiak csizmájáig sok mindent láthattunk, és sok mindenről hallhattunk érdekességeket. Rajtuk kívül bemutatkoztak Bibarcfalva, Bardoc, Erdőfüle, Kisbacon és Székelyszáldobos székelyruha-őrzői is. Többen régi és újabb, féltve őrzött, öröklött vagy maguk készítette ruhadarabokat, például hárászkendőt, fejkendőt vagy hímzett zsebkendőt hoztak el, tudatosítva a jelenlevőkben, hogy olyan kincsek birtokosai, amelyeknek igazán nem is az anyagi, hanem inkább az eszmei értékük a megfizethetetlen. Részt vett a találkozón Dimén Levente vargyasi származású földrajztanár is, aki lapunknak külön is bemutatta viseletét: „A harisnyám két régi vargyasi harisnya alapján készült, éspedig a vén Sütő Béla és Pál Lajos (vagy ahogy a faluban ismerték, Mára Laji) harisnyái alapján. Ő volt talán a faluban az egyetlen ember, aki minden alkalommal székely harisnyában jelent meg a templomban. A mellényem is a vén Sütő Béla mellénye alapján készült, csak az övének a spitze (a mellénynek az alsó éle) sokkal hegyesebb volt. Az első székely tarisznyám szétszakadt, a jelenlegit, amit hordok, Balogh Márika nénitől kaptam 1992-ben. Azóta van meg az a durva posztóból készült székely tarisznyám.”

A találkozó ünnepi műsorral folytatódott: fellépett a 2007-ben alakult Vargyas Néptánc­csoport és a vargyasi unitárius egyházközség dalárdája. A vendégeknek végül a helyiek töltött káposztát szolgáltak fel, távozás előtt pedig sokan kifejezték reményüket, hogy a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a baróti Gaál Mózes Közművelődési Egyesület által a vargyasi polgármesteri hivatal és a vargyasi unitárius egyház közreműködésével első alkalommal megszervezett találkozónak lesz még folytatása, a székely ruhát pedig a továbbiakban is számosan viselik majd büszkeséggel.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 232 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Közélet - :

Száz munkatársat alkalmaztak volna

Kétszáz érdeklődőt fogadtak péntek délelőtt a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatal munkatársai a Sepsiszentgyörgyön szervezett állásbörzén, ahol 24 gazdasági szereplő toborozott munkatársakat.
2025-10-13: Máról holnapra - Farkas Réka:

Ítéletek és felmentések

Románia az ellentmondások országa. Az egymásnak ellentmondó döntéseké, gesztusoké. Jól rávilágítanak erre az elmúlt időszak történései.
Két hír is megjelent a függetlenségét féltő, kiváltságokat követelő igazságszolgáltatás berkeiből.
rel="noreferrer"