Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Dan Tanasă pereiDiszkriminációért elmarasztalták Antal Árpádot

2025. október 13., hétfő, Közélet

A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék helyt adott a fellebbezésnek és jogerősen elmarasztalta diszkriminációért Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét abban az ügyben, melyet a magyar önkormányzatok elleni feljelentései­ről hírhedtté vált, jelenleg az AUR parlamenti képviselőjeként tevékenykedő Dan Tanasă indított még 2022-ben a városháza egyik álláshirdetése kapcsán. A bírósági ítélet – melyről maga az AUR képviselője adott hírt – megsemmisíti a korábbi felmentő döntéseket, és arra kötelezi az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD), hogy szabjon ki bírságot az elöljáróra.

  • Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere egy önkormányzati rendezvényen. Fotó: Facebook / Antal Árpád
    Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere egy önkormányzati rendezvényen. Fotó: Facebook / Antal Árpád

Négy év alatt az összes lehetséges bírósági szintet megjárta az ügy, mely a Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz benyújtott panasszal kezdődött. A szervezet azt kifogásolta, hogy egy sugásfürdői létesítményben betöltendő nővéri állás meghirdetésekor feltételként szerepelt, hogy a román mellett egy másik, az Európai Unióban hivatalosan használt nyelvet is ismernie kell a jelentkezőknek, és ezt igazolni is szükséges. Dan Tanasă és szervezetének értelmezésében ez a feltétel tulajdonképpen kirekesztő volt, szándékosan megtévesztő, mivel a magyar nyelv is egyike az EU hivatalos nyelvének. Ez szerinte azt jelenti, hogy (a térségben amúgy túlnyomó többségben élő) magyar anyanyelvűek előnybe kerültek azokkal szemben, akik nem beszélik ezt a nyelvet, azaz a románokkal. Meglátása szerint az önkormányzat egyértelműen diszkriminálta a helyi románságot, akik az álláshirdetés ezen feltétele következményeként hátrányba kerültek a magyarokkal szemben. 

A székelyföldi önkormányzatok ellen szimbólum- és anyanyelvhasználat elleni támadásairól, feljelentéseiről, pereiről, illetve a magyar közösség elleni kirohanásairól ismert Tanasă először a CNDC-hez fordult, ám a testület elutasította panaszát, majd ezt követően bíróságon támadta meg a tanács döntését. A fővárosi bíróság is a sepsiszentgyörgyi elöljáró javára döntött, azzal indokolva meg a kereset elutasítását, hogy mivel Kovászna megye egy többnemzetiségű régió, és a román lakosság rendelkezik alapvető magyarnyelv-tudással, így nem lehet diszkriminációról beszélni. Dan Tanasă végül a legfelsőbb bírósághoz fordult, mely szeptember 19-én jogerős ítéletben megsemmisítette a korábbi döntéseket, elmarasztalta Antal Árpádot etnikai diszkrimináció miatt, illetve elrendelte, hogy a CNCD bírságolja meg az elöljárót.

Dan Tanasă a blogján részletesen felsorolja, hogy még hány perben sikerült diszkrimináció miatt elmarasztalnia Antal Árpádot, illetve hány rendben bírságoltatta meg, mások mellett a CNCD-vel.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Nagy D. István Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-13 08:00 Cikk megjelenítése: 422 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 933
szavazógép
2025-10-13: Közélet - Nagy D. István:

Őrizetben az okmányhamisító banda tagjai

Harmincnapos előzetes letartóztatásba került annak az okirat-hamisítási ügynek öt gyanúsítottja, amely kapcsán múlt csütörtökön tartott házkutatást a rendőrség és az ügyészség több megyében és a fővárosban, összesen 46 helyszínen, egy másik személlyel szemben pedig hatósági felügyeletet rendeltek el. A Háromszéken és Brassó megyében alakult banda személyiket, jogosítványokat és diplomákat hamisított, amelyeket pénzért árultak. Az ügyet a Szervezett Bűnözés és Terrorizmusellenes Ügyészség vizsgálja a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályával együttműködésben.
2025-10-13: Világfigyelő - :

Machado: A kitüntetés hatalmas elismerés (Nobel-békedíj)

Hatalmas elismerésnek nevezte az idei Nobel-békedíj kitüntetettje, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető, hogy ő veheti át idén a kitüntetést, ugyanakkor azt Donald Trump amerikai elnöknek ajánlja.
rel="noreferrer"