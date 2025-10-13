A Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék helyt adott a fellebbezésnek és jogerősen elmarasztalta diszkriminációért Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy polgármesterét abban az ügyben, melyet a magyar önkormányzatok elleni feljelentései­ről hírhedtté vált, jelenleg az AUR parlamenti képviselőjeként tevékenykedő Dan Tanasă indított még 2022-ben a városháza egyik álláshirdetése kapcsán. A bírósági ítélet – melyről maga az AUR képviselője adott hírt – megsemmisíti a korábbi felmentő döntéseket, és arra kötelezi az Országos Diszkriminációellenes Tanácsot (CNCD), hogy szabjon ki bírságot az elöljáróra.

Négy év alatt az összes lehetséges bírósági szintet megjárta az ügy, mely a Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) által az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz benyújtott panasszal kezdődött. A szervezet azt kifogásolta, hogy egy sugásfürdői létesítményben betöltendő nővéri állás meghirdetésekor feltételként szerepelt, hogy a román mellett egy másik, az Európai Unióban hivatalosan használt nyelvet is ismernie kell a jelentkezőknek, és ezt igazolni is szükséges. Dan Tanasă és szervezetének értelmezésében ez a feltétel tulajdonképpen kirekesztő volt, szándékosan megtévesztő, mivel a magyar nyelv is egyike az EU hivatalos nyelvének. Ez szerinte azt jelenti, hogy (a térségben amúgy túlnyomó többségben élő) magyar anyanyelvűek előnybe kerültek azokkal szemben, akik nem beszélik ezt a nyelvet, azaz a románokkal. Meglátása szerint az önkormányzat egyértelműen diszkriminálta a helyi románságot, akik az álláshirdetés ezen feltétele következményeként hátrányba kerültek a magyarokkal szemben.

A székelyföldi önkormányzatok ellen szimbólum- és anyanyelvhasználat elleni támadásairól, feljelentéseiről, pereiről, illetve a magyar közösség elleni kirohanásairól ismert Tanasă először a CNDC-hez fordult, ám a testület elutasította panaszát, majd ezt követően bíróságon támadta meg a tanács döntését. A fővárosi bíróság is a sepsiszentgyörgyi elöljáró javára döntött, azzal indokolva meg a kereset elutasítását, hogy mivel Kovászna megye egy többnemzetiségű régió, és a román lakosság rendelkezik alapvető magyarnyelv-tudással, így nem lehet diszkriminációról beszélni. Dan Tanasă végül a legfelsőbb bírósághoz fordult, mely szeptember 19-én jogerős ítéletben megsemmisítette a korábbi döntéseket, elmarasztalta Antal Árpádot etnikai diszkrimináció miatt, illetve elrendelte, hogy a CNCD bírságolja meg az elöljárót.

Dan Tanasă a blogján részletesen felsorolja, hogy még hány perben sikerült diszkrimináció miatt elmarasztalnia Antal Árpádot, illetve hány rendben bírságoltatta meg, mások mellett a CNCD-vel.