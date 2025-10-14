Baróton nehéz behajtani a kinnlevőségeket

Miként áll anyagilag a baróti városháza? – kérdezett rá Pál-Szilágyi Zoltán tanácstag a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Azért firtatja – mondta az RMDSZ színeiben megválasztott képviselő –, mert év elején, a költségvetés elfogadásakor abban bíztak, hogy idővel több forráshoz jutnak, ezért az utolsó negyedévre kevesebbet fogtak be. Benedek-Huszár János polgármester úgy vélte, lesz elég pénzük, bár minden követ meg kell mozgatniuk, hogy a kinnlevőségeiket behajtsák.

Több infrastrukturális beruházás is folyamatban van – mondta a városvezető. A Kossuth Lajos utca alsó részén elkészült a megszilárdított réteg, az aszfaltozást végző cég pedig jelezte, hamarosan szeretné elkezdeni az első réteg aszfalt leöntését. Amennyiben nem jön közbe valami előre nem látható akadály, az év végéig nagyon nagy százalékban el is készülnének vele.

A Saligny-programban 26 millió lejt nyert a város, amiből 5,08 millió lejt számoltak el június elsejéig. Ezt a pénzt meg is kapták a kivitelezők. Augusztusban még letettek egy 650 ezer lejes számlát, de annak kifizetésére a minisztérium már nem vállalt kezességet.

A polgármester jó hírnek mondotta, hogy a napokban kormányülésen szóba került, hogy a fejlesztési minisztérium a Saligny-programra további egymilliárdot, az Országos Helyreállítási Programra (PNRR) pedig 1,47 milliárddal többet ad, így – ha azt hivatalosítják – jó eséllyel lesz pénz a baróti számlák kifizetésére is, azaz csak annyival fognak tartozni, amennyit szeptemberben dolgoztak, „de az értékben igazából nem nagy”.

Bár a kifizetés bizonytalan, a kivitelező nem hagyta abba a munkát, tovább folyik a közművesítés: a megrendelt szivattyúállomások egy része megérkezett és azokat elkezdték beépíteni a Budai Nagy Antal utcában. Várhatóan közelebbről elkészülnek ezzel a beruházással, de a szennyvízhálózat működésbe helyezésére még várni kell – „nem történik meg hamarabb, mint esetleg a jövő év vége” –, míg a Kossuth utca felső felében is végeznek a munkával. A kivitelező ígérete szerint a Nagyerdő alatt viszont a szivattyúállomást még idén beépítik, ami azt jelenti, hogy a bányaúttól felfelé elindítják a víz- és szennyvízszolgáltatást, hiszen azt van mihez csatlakoztatniuk – sorolta a polgármester.

A PNRR-projetekhez fűződően két, a polgármesteri hivatal épületének felújítására vonatkozó számlát tett le a városháza. Értékben nem sok, összesen mintegy kilencvenezer lejt tesznek ki, és valószínűleg akkor fizetik ki azokat, ha az említett költségvetés-kiegészítést jóváhagyja a kormány. A kórházfelújítással, valamint az ún. gólyafészkes iskolaépület felújításával kapcsolatosan sem érkezett még elszámolás. Utóbbi beruházás műszaki tervét a nemrégiben felvett hitellel fogják fedezni. Hogy év végére mennyi pénzzel fognak rendelkezni, nem tudja megmondani, mert arról nem érkezett hír, hogy az önkormányzatok remélhetnek-e költségvetés-kiegészítést – fejtette ki Benedek-Huszár János.

Mint elmondta, a beruházási listán lévőkre van pénz. A kórházudvar munkálataira 1,4 millió lejt tudnának kifizetni, de számla még csak félmillió lejről érkezett. Amennyiben a többit is elszámolják, a megyei tanáccsal kötött partnerségi szerződés értelmében az 1,4 millió lej felét a város visszakapja, s azt a Baróti Szabó Dávid és a Petőfi Sándor utcában folyó munkálatok kifizetésére fordíthatják. A kórházudvar aszfaltozása annak ellenére is folytatódni fog, hogy a kivitelező tisztában van azzal, neki csak a következő évi költségvetésből fogják azt kifizetni – tette hozzá Benedek-Huszár János.

A városházának nem egyszerű a kinnlevőségek behajtása, de mivel nekik is jelentős villanyszámlát kell kifizetniük a vízszolgáltató miatt, „drasztikusnak is nevezhető” módszerekkel igyekeznek behajtani minden adósságot – mondotta a polgármester. „Minden törvényes eszközzel év végéig minden elérhető, behajtható kinnlevőséget be fogunk hajtani. Egy munkatársunk csak ezzel foglalkozik, és ennek a következtében én azt remélem, hogy ha nem is lesz költségvetés-kiegészítés, a folyó működési költségeinket zéróra tudjuk hozni az év végére” – jelentette ki.