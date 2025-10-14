Leköszönt a sepsiszentgyörgyi RMDSZ két vezetője

Az RMDSZ múlt pénteken lezajlott 17. kongresszusán hozott döntés következtében, miszerint a szövetség stratégiai igazgatói tisztségét fogja betölteni, tegnap lemondott az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete elnöki tisztségéről Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Vele együtt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester is visszalép a szövetség megyeszékhelyi szervezete ügyvezető elnöki tisztségéből. Ezek nyomán a városi szervezetben tisztújításra kerül sor a közeljövőben, előkészítésével, lebonyolításával Miklós Zoltán parlamenti képviselőt bízta meg Tamás Sándor, a területi szervezet elnöke.

Amint a lemondás kapcsán szervezett tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, Antal Árpád és Tóth-Birtan Csaba 2009 óta áll a városi szervezet élén. A 16 éves időszakról kevés szó esett, Antal Árpád a tevékenységük és eredményeik mintegy lenyomataként ismertette, hogyan alakult az RMDSZ-es önkormányzati képviselők száma 2008-tól mostanáig a városi tanácsban. Eszerint míg 2008-ban a 21 fős testületben 8-an alkották az RMDSZ-frakciót (kisebbségben voltak a Magyar Polgári Párthoz képest), ez a szám négy évvel később 14-re nőtt, majd a következő mandátumban 15-re, az azt követőben pedig 18-ra, jelenleg pedig 21 képviselőjük van a városi döntéshozó testületben.

Utóbbi adat azt is jelenti, hogy Sepsiszentgyörgy az egyetlen olyan megyeszékhely az országban, ahol egyetlen politikai alakulat képviselői alkotják az önkormányzati testületet. Antal Árpád hangsúlyozta: ez nem kizárólag kettejük érdeme, hanem a csapaté, amely mögöttük állt, áll. Ami a jövőt illeti, a városvezető elmondta, hogy ugyan a megyeszékhelyi szervezetet új elnök és ügyvezető elnök fogja vezetni, a csapat marad, amint a stratégiai partnerek és a szakmai szervezetek is, így ezen a téren nem lesz változás. Antal Árpád abbéli reményének is hangot adott, hogy az új elnök, illetve ügyvezető elnök még több értéket hoz majd a szervezet életébe.

A polgármester továbbá hangsúlyozta: számára továbbra is a város irányítása marad az elsődleges feladat, ahogy eddig is volt, nem akarja elhanyagolni, ugyanakkor stratégiai igazgatóként feltett szándéka, hogy azokat az elképzeléseket, programokat, döntéseket, melyek helyben sikeresnek bizonyultak, megpróbálja Erdély-szintre kiterjeszteni.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról beszélt, a sorsuk valahol össze van kötve, és hálás ezért a 16 évért, ami alatt együtt dolgoztak. Noha nem mondhatja, hogy elfáradt volna, de meggyőződése, hogy a frissítés jót fog tenni a szervezetnek. A leköszönő ügyvezető szerint szép fejezetet zárnak, amelynek célja mindig az volt, hogy Sepsiszentgyörgy jobb hely legyen az itt élők számára.

Antal Árpád fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a szövetség stratégiai igazgatójává való kinevezése nem a 2027-ben esedékes RMDSZ-tisztújításról szól, hanem a 2028-as önkormányzati és parlamenti választásokra való felkészülést szolgálja. Hatalmas megtiszteltetés és felelősség, és fő feladatai a stratégiai tervezés, a politikai döntéselőkészítés, valamint a közösségi partnerségek építése lesz, mindez az országos ügyvezető elnökséggel és a területi szervezetekkel együttműködve – fogalmazott. Kitért arra is, hogy a szövetség erős és jól működő csapattal bír mind kormányzati, mind parlamenti, mind önkormányzati szinten, ám a szervezet építése ezek után is kiemelt feladat lesz, mivel továbbra sem egy politikai alakulatról van szó, hanem az erdélyi magyar társadalomszervezés motorjáról.

Újságírói kérdésre Antal Árpád elmondta: nem egy formális, fizikai igazgatóságot kell elképzelni, nem jött létre egy új intézmény az RMDSZ-en belül, a létező struktúrákban lévő emberekkel dolgozva fogja ellátni a feladatait. A felvetésre, hogy a polgármesteri teendőivel mennyire férnek össze az új tisztség hozta feladatok, elmondta: a városirányítás mellett eddig is több országos, regionális testületben is szerepet vállalt, életét a „rohanás” jellemezte, ám a városirányítást sem kellett elhanyagolnia, mivel az önkormányzati csapat tagjai sok feladatot átvettek tőle, Sepsiszentgyörgy pedig működik.