Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Randalírozás, gyilkossági kísérlet Gelencén

2025. október 14., kedd, Közélet

Szándékos emberölési kísérlet, rablás, fenyegetés, személyi szabadság korlátozása, magánlaksértés, valamint közrend­zavarás gyanújával vettek őrizetbe, majd helyeztek előzetes letartóztatásba két gelencei férfit szombaton a hatóságok. A 22 éves, valamint 33 éves férfiak ittasan és vélhetően valamilyen tudatmódosító szer hatása alatt randalíroztak a községben, míg végül a hatóságoknak sikerült őrizetbe venni őket.

  • Fotó: Facebook / Poliția Română
    Fotó: Facebook / Poliția Română

A Kovászna Megyei Törvényszék melletti ügyészség közlése szerint a két büntetlen előéletű elkövető szombat este egy gelencei szórakozóhelyen összeverekedett egy 33 éves férfival, akit többször is megszúrtak, illetve bántalmaztak, majd a segítségére siető 29 éves férfit is megverték és bicskát tartva a nyakához arra kényszerítették, hogy adja át a mobiltelefonját. Az esetnek többen is tanúi voltak a szórakozóhelyen. A gyanúsítottak ezután megállítottak egy személygépkocsit, és késsel fenyegetve arra kényszerítették a vezetőjét, hogy hordozza őket körbe a községben, mint a „sofőrjük”. A fiatalabb, zavartan és erőszakosan viselkedő gyanúsított – aki a hatóságok szerint nemcsak ittas volt, de valamely drog hatása alatt is állhatott – azt követelte a sofőrtől, hogy vigye a korábban kirabolt áldozatuk lakására (a címet nem ismerte), majd hogy kövessen/üldözzön egy másik járművet.

A gépkocsivezető, hogy elkerülje a nagyobb bajt, azt javasolta a két gyanúsítottnak, hogy menjenek el az egyik kocsmába inni. A kocsmához vezető úton a 22 éves elkövető észrevett egy 61 éves férfit az út szélén – aki szintén ittas volt –, megállította az autót, és társával kiszálltak. Ekkor a sofőr nyitott ajtókkal elhajtott a helyszínről, a két gyanúsított pedig súlyosan bántalmazta az idős férfit, többször megszúrták, illetve a fejét ütlegelték, majd súlyos állapotban ott hagyták az út szélén. Az áldozat később kórházba került, a hatóságok szerint az állapota kritikus.

A két férfi ezután sem hagyta abba, átmentek egy szomszédos házhoz, ahol a 22 éves randalírozó félmeztelenül és bicskával a kezében bement a házba, ahol egy családi összejövetel zajlott, és arra kérte a tulajdonost, hogy jöjjön ki, mert egy sérült ember fekszik az utcán. A ház gazdája meggyőzte, hogy menjenek ki, majd miután sikerült a kapun is kitessékelnie, a 22 éves gyanúsított megfenyegette, hogy őt is leszúrja. A két férfi végül távozott, a rendőröknek a lakosság segítségével akkor sikerült elkapniuk őket, amikor a szórakozóhelyen kirabolt férfihoz igyekeztek. Mindkettőjüket őrizetbe vették, a sepsiszentgyörgyi bíróság pedig elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatásukat. (ndi)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-14 08:00 Cikk megjelenítése: 458 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 961
szavazógép
2025-10-14: Közélet - Nagy D. István:

Leköszönt a sepsiszentgyörgyi RMDSZ két vezetője

Az RMDSZ múlt pénteken lezajlott 17. kongresszusán hozott döntés következtében, miszerint a szövetség stratégiai igazgatói tisztségét fogja betölteni, tegnap lemondott az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete elnöki tisztségéről Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Vele együtt Tóth-Birtan Csaba alpolgármester is visszalép a szövetség megyeszékhelyi szervezete ügyvezető elnöki tisztségéből. Ezek nyomán a városi szervezetben tisztújításra kerül sor a közeljövőben, előkészítésével, lebonyolításával Miklós Zoltán parlamenti képviselőt bízta meg Tamás Sándor, a területi szervezet elnöke.
2025-10-14: Közélet - :

A csendőrség hallgatókat toboroz

A Kovászna Megyei Dózsa György Csendőr-felügyelőség toborzási kampányt hirdetett azoknak a fiataloknak, akik csendőri pályát szeretnének választani.
rel="noreferrer"