Randalírozás, gyilkossági kísérlet Gelencén

A Kovászna Megyei Törvényszék melletti ügyészség közlése szerint a két büntetlen előéletű elkövető szombat este egy gelencei szórakozóhelyen összeverekedett egy 33 éves férfival, akit többször is megszúrtak, illetve bántalmaztak, majd a segítségére siető 29 éves férfit is megverték és bicskát tartva a nyakához arra kényszerítették, hogy adja át a mobiltelefonját. Az esetnek többen is tanúi voltak a szórakozóhelyen. A gyanúsítottak ezután megállítottak egy személygépkocsit, és késsel fenyegetve arra kényszerítették a vezetőjét, hogy hordozza őket körbe a községben, mint a „sofőrjük”. A fiatalabb, zavartan és erőszakosan viselkedő gyanúsított – aki a hatóságok szerint nemcsak ittas volt, de valamely drog hatása alatt is állhatott – azt követelte a sofőrtől, hogy vigye a korábban kirabolt áldozatuk lakására (a címet nem ismerte), majd hogy kövessen/üldözzön egy másik járművet.

A gépkocsivezető, hogy elkerülje a nagyobb bajt, azt javasolta a két gyanúsítottnak, hogy menjenek el az egyik kocsmába inni. A kocsmához vezető úton a 22 éves elkövető észrevett egy 61 éves férfit az út szélén – aki szintén ittas volt –, megállította az autót, és társával kiszálltak. Ekkor a sofőr nyitott ajtókkal elhajtott a helyszínről, a két gyanúsított pedig súlyosan bántalmazta az idős férfit, többször megszúrták, illetve a fejét ütlegelték, majd súlyos állapotban ott hagyták az út szélén. Az áldozat később kórházba került, a hatóságok szerint az állapota kritikus.

A két férfi ezután sem hagyta abba, átmentek egy szomszédos házhoz, ahol a 22 éves randalírozó félmeztelenül és bicskával a kezében bement a házba, ahol egy családi összejövetel zajlott, és arra kérte a tulajdonost, hogy jöjjön ki, mert egy sérült ember fekszik az utcán. A ház gazdája meggyőzte, hogy menjenek ki, majd miután sikerült a kapun is kitessékelnie, a 22 éves gyanúsított megfenyegette, hogy őt is leszúrja. A két férfi végül távozott, a rendőröknek a lakosság segítségével akkor sikerült elkapniuk őket, amikor a szórakozóhelyen kirabolt férfihoz igyekeztek. Mindkettőjüket őrizetbe vették, a sepsiszentgyörgyi bíróság pedig elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatásukat. (ndi)